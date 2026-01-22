Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Grönland bizi ilgilendirmiyor" | Dış Haberler

        "Grönland bizi ilgilendirmiyor"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Grönland'ın kendilerini ilgilendirmediğini ifade ederken "ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 00:04 Güncelleme: 22.01.2026 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Grönland bizi ilgilendirmiyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Alaska konusunda geçmişte anlaşma sağladıklarını belirterek, "ABD’nin Alaska’yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland’ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." dedi.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle çevrim içi toplantı düzenledi.

        Toplantıda, gündemdeki konulara değinen Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edildiklerini belirtti.

        Putin, "ABD Başkanı'na teklifinden dolayı teşekkür ederim. Uluslararası istikrarın güçlendirilmesine yönelik her türlü girişimi her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Rusya Dışişleri Bakanlığına Barış Kurulu ile ilgili iletilen belgeleri inceleme ve Rusya'nın stratejik ortaklarıyla bu konuyu istişare etme talimatı verildiğini aktaran Putin, bundan sonra Trump'ın teklifine yanıt verebileceklerini söyledi.

        Putin, "Bize sunulan teklif, öncelikle Orta Doğu'daki duruma, Filistin halkının mevcut sorunlarına ve Gazze Şeridi'ndeki ağır insani sorunlara çözüm bulunmasını öngörüyor. Bu sürecin, Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları temelinde Filistin-İsrail arasındaki meselenin uzun vadeli çözümünü olumlu etkilemesi önemli. Filistinlilerin temel ihtiyaç ve isteklerinin dikkate alınması gerekiyor." diye konuştu.

        Gazze'nin yeniden inşa edilmesinin önemini vurgulayan Putin, "Bu nedenle Rusya'nın Filistin halkıyla özel ilişkilerini dikkate alarak eski ABD yönetimi döneminde dondurulan Rus varlıklarında 1 milyar doları Barış Kurulu'na gönderebiliriz. ABD'de dondurulan Rus varlıklarından geriye kalan kısım, Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşmasının sağlanmasının ardından çatışmalardan zarar gören toprakların yeniden inşası için kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Putin, bu konuları yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmede istişare etmeyi planladığını söyleyerek, ABD yönetiminin Ukrayna krizine çözüm arayışına katkıda bulunmasını takdir ettiklerini dile getirdi.

        "Grönland bizi ilgilendirmiyor"

        Trump’ın hedefindeki Grönland’a ilişkin de konuşan Putin, "Grönland'da olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD ile 1867’de benzer sorunları çözme konusunda deneyimimiz var, bilindiği gibi Rusya, Alaska’yı ABD’ye sattı." dedi.

        Putin, Alaska’nın 1 milyon 717 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğuna işaret ederek, "Belki biraz daha fazladır. ABD, Alaska’yı bizden 7,2 milyon dolara almıştı. Bugünün enflasyonuyla bu miktar yaklaşık 158 milyon dolardır." diye konuştu.

        Grönland’ın ise yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğunu belirten Putin, "Bunu ABD’nin Alaska’yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland’ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." ifadesini kullandı.

        Başkan Putin, ABD ile Danimarka’nın konuyu "kendi aralarında" çözeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Bu arada Danimarka, her zaman Grönland'ı bir koloni olarak görmüş, ona oldukça sert, hatta acımasızca davranmıştır ama bu başka bir konu, şu anda kimsenin ilgisini çekeceğini sanmıyorum." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kar aralıklı sürecek

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel İstanbul ve Marmara'da kar yağışı beklendiğini söyledi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?