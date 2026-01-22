Habertürk
        Mihriban Yılmaz cinayeti: İki kadın katilinin, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken görüntüsü çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!

        İzmir'de, 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ı öldürüp, cesedini toprağa gömdüğünü itiraf eden aynı yaştaki Fatih İnan'ın kamyonetiyle orman yoluna girdiği ve cansız bedeni gömmek için yaptığı yolculuk anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:51 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:03
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İzmir'de olay, 29 Aralık 2025'te, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz (26), akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Polis, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen kamyonete bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı. Polis, 11 Ocak'ta Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Cinayet Büro dedektiflerinin sorgusunda İnan, suçunu itiraf etti.

        KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine İnan, polis eşliğinde cenazeyi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede yapılan incelemede; Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verildi.

        MESAJLAŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI

        Cinayete ilişkin soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te yaşanan bir olayla bağlantısı ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz cinayeti soruşturması kapsamında; Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan'ın, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ömer İnan'ın 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği belirtildi. Söz konusu mesajların Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği belirtildi.

        "KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI KALDIRILDI

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün de 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı ortaya çıktı.

        Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtilerek, İnan hakkında 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

        KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

        Yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı kaydedildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti.

        "NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIDAN" DA TUTUKLANDI

        Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.

        KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

        Soruşturmada Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan da 16 Ocak'ta gözaltına alındı. Ömer İnan'ın, kardeşi Fatih İnan'ın kasten öldürme eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği belirtildi. Cep telefonlarının incelemeye alındığı, dosyada delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve yeni şüphelilerin eklenebileceği ifade edildi. Ömer İnan, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklandı.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan Mihriban Yılmaz'ın ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Fatih İnan'ın kamyonetiyle Ümit Mahallesi'nden ayrılarak orman yoluna girdiği anlar yer aldı. İnan'ın orman yolunda kamyonetiyle yaklaşık 10 kilometre ilerleyerek Yılmaz'ın cesedini toprağa gömdüğü belirtildi.

