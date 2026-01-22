Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşam savaşı veriyor! Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı! | Son dakika haberleri

        Yaşam savaşı veriyor! Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!

        Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir, ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aldemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:54
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Mardin'in Midyat ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Nazlı Aldemir (4), ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün Midyat ilçesi kırsal Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi.

        Köyde evlerinin önünde oyun oynayan Nazlı Aldemir, sokak köpeklerinin saldırına uğradı. Çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldemir, sağlık ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Nazlı Aldemir, buradaki müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aldemir’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi! TCMB, Fitch ve Moody's açıklayacak

        Piyasalar için kritik hafta... 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesi yönünde Habertürk Ekonomi Yazarı R...
