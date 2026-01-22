Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!

        Sakarya'da, eşi 31 yaşındaki Simge'yi, göl kenarında bıçak ve tornavida ile katleden 43 yaşındaki İskender Kodalak, karar duruşmasında herkesin mağdur olduğunu belirtip pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti tartıştığı karısını öldüren sanığa en ağır cezayı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:04 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:04
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, 30 Aralık 2024'te polise giden müzisyen İskender Kodalak (43), eşi Simge Kodalak'ı (31) Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemiş, emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENİYORDU

        AA'daki habere göre Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İskender K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebini yeniledi.

        "İNDİRİM UYGULANMAMASI" TALEBİ

        Müşteki vekilleri, mütalaaya katıldıklarını, "iyi hal" ve benzer hususların uygulanmaması gerektiğini söyleyerek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        "HERKES MAĞDUR OLDU, PİŞMANIM"

        Söz verilen sanık İskender Kodalak, "Durumumdan dolayı çok üzgünüm, utanç duyuyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı, herkes mağdur oldu. Evlatlarım, kendi ailem, eşimin ailesi... Çok pişmanım" dedi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

        Duruşmanın ardından Sakarya Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan avukat Saadet Civelek, adalet mücadelesinin yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini söyledi.

        Gerçeklerin ortaya çıktığını aktaran Civelek, "Sanık akıl sağlığının yerinde olmadığını ve aldatıldığını söyledi, başka bir sürü hikaye anlattı. Sabrettik ve gerçekler ortaya çıktı. Bugün itibarıyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi" dedi.

        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!" Haberi Görüntüle
