Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"

        Sakarya'da, 12 yıllık eşi, 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Simge Kodalak'ı boğazını keserek öldüren müzisyen 42 yaşındaki İskender Kodalak hakim karşısında vahşeti, "Bıçağı elime aldım ama kırıldı. Aramızda boğuşma yaşandı. Ben de arabadan tornavidayı aldım. Daha sonrasında kendisini yerde gördüm, gerisini hatırlamıyorum" diye anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da olay, 30 Aralık 2024'te, Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen İskender Kodalak (42), 2 çocuk annesi eşi Simge Kodalak’ı (31) boğazını kesip öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti yolunun kenarına bıraktı. Kocaali Emniyet Amirliği'ne gidip teslim olan İskender Kodalak, tutuklandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        DHA'daki habere göre Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle İskender Kodalak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        KATİL KOCA İLK DURUŞMADA

        Davanın dün görülen ilk duruşmasında sanık İskender Kodalak salonda hazır bulundu. Duruşmada, 6 tanıktan 3'ü dinlendi. Sanık avukatları, İskender Kodalak'ın psikolojik sorunlarının olduğunu öne sürdü.

        "GÖRMEDİM AMA ŞÜPHELENDİM"

        İskender Kodalak ise savunmasında, eşiyle aralarında sorun olmadığını fakat son zamanlarda problem yaşamaya başladıklarını belirtti. Kodalak, duyduğu kıskançlıktan dolayı olayın yaşandığını öne sürerek, "Gözümle bir şey görmedim ama kendisinden şüphelendim.

        "BIÇAK KIRILDI TORNAVİDAYI ALDIM"

        Olay günü, sabah evde bu konuyu konuştuğumuzda tartışmaya başladık. Yüksek ses olunca da dışarıya çıkmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde de tartışmaya devam ettik. Bıçağı elime aldım ama kırıldı. Aramızda boğuşma yaşandı. Ben de arabadan tornavidayı aldım. Daha sonrasında kendisini yerde gördüm, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

        "GERÇEK ADALET İSTİYORUZ"

        Sakarya Kadın Platformu, duruşma öncesinde Sakarya Adliyesi önünde Simge Kodalak'ın ailesiyle basın açıklaması yaptı.

        Platformun dönem sözcüsü Müyesser Metin'in okuduğu açıklamada; "Bugün burada, 2 gün önce Şelale'nin duruşması için toplanmıştık. Bugün ise yine bir erkek tarafından canice katledilen kız kardeşimiz Simge için adalet talebiyle bir araya geldik. Katledilişinin ardından başlatılan adalet arayışının, takipçisi ve bir parçası olarak tekrar söylüyoruz, erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        İzmir'de hırsızlık operasyonu
        İzmir'de hırsızlık operasyonu
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        Fırtına, kupada koptu!
        Fırtına, kupada koptu!
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"