Galatasaray'dan Trabzonspor'a Christ Inao Oulai teklifi!

evre arası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yurt içinden tanıdık bir ismi listesine aldı.

Görüşmelerin iki kulübün başkanları düzeyinde gerçekleştiği, bordo-mavililerin transferde beklentisinin 40 milyon Euro olduğu ve Şubat ayında 30 milyon Euro'luk bir ödeme takvimi olduğu belirtildi.

"MAGASSA'YA WEST HAM İZİN VERMEDİ"

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde son detayları açıkladı. Çelik, "Galatasaray kanat, 10 numara ve orta saha oyuncusu almak istiyor. Transfer çalışmaları da bu doğrultuda ilerliyor. Lang ve Almada'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması için teklifler yapıldı. Lang'ın yarın (23 Ocak Cuma) 'hayırlı olsun' denmesini bekliyoruz. Almada'nın da takıma katılmasıyla birlikte yabancı kontenjanı doluyor. Sadece U23 oyuncuları alabilir, bu kapsamda Magassa gündeme geldi ve kulübü satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakmadı. Oulai için Galatasaray, Trabzonspor’a 20 milyon euro + Ahmed Kutucu’nun bonservisini içeren bir teklif yapmıştı. Ancak bu teklif reddedilmişti. Galatasaray, şu an 25 milyon euro + Ahmed Kutucu’nun bonservisi şeklinde yeni bir teklif hazırladı. Görüşmeler başkanlar düzeyinde gerçekleşiyor. Trabzonspor’un Şubat ayında 30 milyon euro’luk bir ödeme yapması gerekiyor. Diğer yandan Trabzonspor’un beklentisi 40 milyon euro’nun üzerinde." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Trabzonspor'da 11 maçta 940 dakika sahada kaldı ve 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.