Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Trabzonspor'a Christ Inao Oulai teklifi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Trabzonspor'a Christ Inao Oulai teklifi!

        Ara transfer döneminde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai için teklifini bordo-mavililere yeni bir teklif sundu ve başkanlar düzeyinde görüşmelere başladı.

        Giriş: 22.01.2026 - 19:12 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        evre arası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

        Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yurt içinden tanıdık bir ismi listesine aldı.

        OULAI İÇİN TEKLİF PAKETİ HAZIRLANDI

        Galatasaray'ın Christ Inao Oulai için Trabzonspor'a 25 milyon Euro + Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif ettiği öğrenildi.

        BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

        Görüşmelerin iki kulübün başkanları düzeyinde gerçekleştiği, bordo-mavililerin transferde beklentisinin 40 milyon Euro olduğu ve Şubat ayında 30 milyon Euro'luk bir ödeme takvimi olduğu belirtildi.

        "MAGASSA'YA WEST HAM İZİN VERMEDİ"

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde son detayları açıkladı. Çelik, "Galatasaray kanat, 10 numara ve orta saha oyuncusu almak istiyor. Transfer çalışmaları da bu doğrultuda ilerliyor. Lang ve Almada'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması için teklifler yapıldı. Lang'ın yarın (23 Ocak Cuma) 'hayırlı olsun' denmesini bekliyoruz. Almada'nın da takıma katılmasıyla birlikte yabancı kontenjanı doluyor. Sadece U23 oyuncuları alabilir, bu kapsamda Magassa gündeme geldi ve kulübü satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakmadı. Oulai için Galatasaray, Trabzonspor’a 20 milyon euro + Ahmed Kutucu’nun bonservisini içeren bir teklif yapmıştı. Ancak bu teklif reddedilmişti. Galatasaray, şu an 25 milyon euro + Ahmed Kutucu’nun bonservisi şeklinde yeni bir teklif hazırladı. Görüşmeler başkanlar düzeyinde gerçekleşiyor. Trabzonspor’un Şubat ayında 30 milyon euro’luk bir ödeme yapması gerekiyor. Diğer yandan Trabzonspor’un beklentisi 40 milyon euro’nun üzerinde." ifadelerini kullandı.

        19 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Trabzonspor'da 11 maçta 940 dakika sahada kaldı ve 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde karlı ve kaygan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki bahçeye savrulurken yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Niksar ilçesinde karlı yolda kayan gençler tehlikeye davetiye çıkardı. Yoğun kar yağışı sonrası ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi