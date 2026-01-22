Habertürk
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki sürücü Mina Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:50 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:50
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan sürücüsü Mina Aydın (29), kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Aydın’ın hemşirelik yüksekokulundan yeni mezun olduğu, atama beklediği ve bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. Aydın’ın cenazesi Efirli Mahallesi Hekim Sokağı Camisi’nde yarın kılınacak öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek. Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Çağrı H. (39) ile yanlarındaki Çiğdem H. (38), Asel H. (1) ve Aras H.'nin (7) tedavileri devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Konut fiyatları altın karşısında eridi

        10 yıl önce bir ev parası eden altınla şimdi 3 ev alınıyor, detayları Haberturk.com Ekonomi Editörü Ahmet Hamdi Girgin anlattı.

