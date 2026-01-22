Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan sürücüsü Mina Aydın (29), kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Aydın’ın hemşirelik yüksekokulundan yeni mezun olduğu, atama beklediği ve bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. Aydın’ın cenazesi Efirli Mahallesi Hekim Sokağı Camisi’nde yarın kılınacak öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek. Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Çağrı H. (39) ile yanlarındaki Çiğdem H. (38), Asel H. (1) ve Aras H.'nin (7) tedavileri devam ediyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.