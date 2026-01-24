İnsan olmanın en doğal hallerinden biri olan üzüntü, evrensel bir his olsa da, bu hissin tercümesi kültürden kültüre radikal biçimde değişiyor. Uzmanlar ve sosyologlar, yas sürecinin sadece kişisel bir deneyim olmadığını, toplumun o kişiye sunduğu bir "iyileşme şablonu" olduğunu vurguluyor. İşte dünyanın farklı köşelerinden, acıyla harmanlanmış kültürel manzaralar...