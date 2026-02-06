6 Şubat sonrası yeniden inşa: Deprem bölgesinde 455 bin bağımsız bölüm tamamlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen inşa sürecinde, mimar, mühendis ve işçilerden oluşan yaklaşık 200 bin kişilik ekip, depremzedelerin güvenli konutlara bir an önce kavuşması için sahada görev aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürecin ilk anından itibaren sahada görev alarak bölgenin yeniden inşası için yoğun mesai harcadı. Bakan Kurum, süreçte 3 bin 481 şantiye kurulduğunu, 174 ayrı alanda inşa çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İLK KONUTLARIN TEMELİNİN 15. GÜNDE ATILDI

Depremler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesi illerinde Asrın İnşa Seferberliği'nin başlatıldığı vurgulanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasında, ilk konutların temelinin 15. günde atıldığı belirtildi.

DEPREM BÖLGESİNDE 455 BİN YENİ KONUT

45. günde ilk köy evlerinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin kişilik ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Son 1 yılda 254 bin bağımsız bölüm daha tamamlandı ve 27 Aralık 2025'te Hatay'da 455 bininci son konut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim edildi. Böylece deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilerek Asrın İnşa Seferberliği tamamlanmış oldu. Deprem bölgesinde Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89 bağımsız bölüm inşa edildi."