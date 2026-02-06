Habertürk
        6 Şubat sonrası yeniden inşa: Deprem bölgesinde 455 bin bağımsız bölüm tamamlandı

        6 Şubat sonrası yeniden inşa: Deprem bölgesinde 455 bin bağımsız bölüm tamamlandı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde afetin izlerini kalıcı şekilde silmek ve hayatı yeniden kurmak için mimar, mühendis ve işçilerden oluşan yaklaşık 200 bin kişilik ekip kalıcı konut seferberliğinde sahaya indi. Süreçte 3 bin 481 şantiye kurulurken 2025 yılı sonuna kadar toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2026 - 11:41 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:49
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen inşa sürecinde, mimar, mühendis ve işçilerden oluşan yaklaşık 200 bin kişilik ekip, depremzedelerin güvenli konutlara bir an önce kavuşması için sahada görev aldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürecin ilk anından itibaren sahada görev alarak bölgenin yeniden inşası için yoğun mesai harcadı. Bakan Kurum, süreçte 3 bin 481 şantiye kurulduğunu, 174 ayrı alanda inşa çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        İLK KONUTLARIN TEMELİNİN 15. GÜNDE ATILDI

        Depremler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesi illerinde Asrın İnşa Seferberliği'nin başlatıldığı vurgulanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasında, ilk konutların temelinin 15. günde atıldığı belirtildi.

        DEPREM BÖLGESİNDE 455 BİN YENİ KONUT

        45. günde ilk köy evlerinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin kişilik ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Son 1 yılda 254 bin bağımsız bölüm daha tamamlandı ve 27 Aralık 2025'te Hatay'da 455 bininci son konut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim edildi. Böylece deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilerek Asrın İnşa Seferberliği tamamlanmış oldu.

        Deprem bölgesinde Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89 bağımsız bölüm inşa edildi."

        “RABBİM MİLLETİMİZE BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN”

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımında "6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıralarını hürmetle yâd ediyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.

        Asrın felaketi olarak tarihe geçen bu büyük afetin ardından, devletimiz tüm imkânlarıyla sahada olmuş, milletimizle omuz omuza vererek güçlü bir toparlanma sürecini kararlılıkla başlatmıştır. Sadece konutlar değil; ticaret, üretim, ihracat ve istihdam da yeniden ayağa kaldırılmıştır.

        Depremden etkilenen bölgelerimizde esnafımızın, sanayicimizin ve ihracatçımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi için kapsamlı destekler devreye alınmış; üretim zincirleri korunmuş, ekonomik hayat hızla canlandırılmıştır.

        Bu süreç, milletimizin direncinin ve devletimizin kudretinin açık bir tezahürüdür.

        Asrın felaketinden asrın inşasına uzanan bu yürüyüşü, aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz inşâallah" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

        "KENETLENEREK 'ASRIN BİRLİKTELİĞİ'Nİ ORTAYA KOYDUK"

        Depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anan ve ailelerine başsağlığı dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Türkiye olarak, tüm zorluklarda olduğu gibi birbirimize kenetlenerek 'asrın birlikteliği'ni ortaya koyduk. Hüzünleri silen, yaraları saran, küllerinden yine yeniden doğan bir anlayışla şehirlerimizi hep beraber kalkındırıyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, ülkemizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin."

