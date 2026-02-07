Domenico Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!

HT Spor özel röportajlarına devam ediyor.... HT Spor'un konuğu Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul sordu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yanıtladı.

"DAHA ÇOK AKDENİZLİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

- Kendinizi nasıl tanımlar mısınız? Daha çok Kuzey Avrupalı mı hissediyorsunuz yoksa Akdenizli mi?

Davet için teşekkür ederim, benim için büyük keyif olacak. İkisinden de birazcık diyebiliriz. İtalya'da doğdum. İki ebeveynim de İtalyan. Tabii ki bu İtalyan köklerim var. Ve İtalya'ya da birçok hafta gidebiliyoruz tatil için. Dolayısıyla İtalya'nın güneyinde büyük bir ailem var. Çok fazla İtalyanlık var bende. Çalışma şekli olarak Almanya'da yetiştim. Okula gittim, orada çalıştım. Sanırım biraz karışım gibi. Çok söylemesi kolay değil. Ama daha çok Akdenizli gibi hissediyorum.

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kendimi evimde gibi hissediyorum. 5-5.5 aydır burada olsam da... Çok daha uzun zamandır buradaymışım gibi, çok fazla maç oynadık. Burada olduğumdan beri 30 maç oynamışızdır diye düşünüyorum. Zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Bütün Fenerbahçe'nin içerisindeki, Fenerbahçe'nin etrafındaki tüm insanlar, dışarıdaki tüm insanlar... Onlarla güzel bir fikre sahibim ve gerçekten iyi hissediyorum. Türk futbolundan dolayı, Türk futbolunun parçası olduğum için de çok mutluyum.

🎙️ Domenico Tedesco: Burada her takım aynı şekilde oynamıyor, her hocanın farklı bir fikri var.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/IrvdlRCXHb — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY TECRÜBE ETMEDİM" -Göreve başladığınızda bir seçim süreci vardı. Daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? O süreci nasıl yönettiniz? Buraya geldiğimde takımları analiz ediyorsunuz. Deplasman maçları olsun, evdeki maçları olsun. Özel bir şeyin olduğunu hissediyorsunuz. Takdir ediyorum ve keyif alıyorum bundan. Başkanlık değişimiyle alakalı olarak daha önce böyle bir şey tecrübe etmedim. Belçika'da, Belçika Milli Takımı'nda bunu tecrübe etmiştim. Çok böyle duygusallık anlamında çok benzediğini söyleyemem. Burada 6-8 gün olmuştu. Kasımpaşa maçında bir başkanlık seçimi oldu ve değişim oldu. Ben bilmiyordum. Ben de aslında küçümsemiş olabilirim bunun önemini takım için, oyuncular için... Devre arasında şunu hissetmiştim. Oyuncular bir şeylerle meşguldü. Tam anlamamıştım. Dürüst olmak gerekirse benim için yeni bir şey oldu. staff için benim için ama tabii ki sonrasında biz anladık durumu.

🎙️ Domenico Tedesco: Geldiğimde her şey kötü değildi. Samandıra'nın içerisinde iyi insanlar buldum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/xodvi0U53f — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "ZEKİ MURAT GÖLE ÇOK ÖNEMLİ BİRİSİ" İlişkimiz gerçekten inanılmaz. Sanki 5 aydan daha fazla da birbirimizi tanıyormuşuz gibi, yıllardır tanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Ve ilk olarak Zeki Hoca'yı tanıdım. Benim için çok önemli kendisi. Çünkü başlangıçta birbirimizi tanımıyorduk. Dolayısıyla zordu tabii ki nasıl konuşacağız, ne konuşacağız. Başlangıçta birazcık utangaçtı Zeki Hoca'mız. Benden korkmana gerek yok diye söyledim ona. Çünkü her kararımı seninle tartışacağım, konuşacağım. Senin de geri bildirimine ihtiyacım var diye konuşuyordum. Çok önemli birisi. Çok çok çok yüksek seviye birisi. Aynı şekilde analiz ekibim de harika. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor.

🎙️ Domenico Tedesco: Fenerbahçe'yi seçme sebebim kulübün fikriydi, benim fikrime de aslında uyuyordu. Bu yüzden ben Fenerbahçe'ye geldim. Geride karşılayan bir oyun olsaydı daha farklı olabilirdi.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/iReUPFSVPB — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "ADAM ADAMA BASKI YAPINCA İYİ ÇIKIYORUZ" Adam adama baskı yapınca iyi çıkıyoruz. Baskı önde olduğunda sırtı dönük şekilde beki buluyoruz. Sırtı dönük oynamayı daha iyi yapabiliriz. Rakip nasıl baskı yapıyor, bunlara detaylı çalışmak gerek. Üçüncü bölgede 3'e 3 durumu oluşturuyoruz ama tabii ki de sıkıntı çektiğimiz anlar olabiliyor. Zamanlama ve ilk dokunuş çok önemli. Vücudunu kullanman çok önemli. Dolayısıyla bu işin içerisinde çok fazla detay var. Tek bir konu olarak bunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla farklı konular içeriyor bu. Ama bunu geliştirebiliriz. Sırtı dönük oynamayı özellikle daha iyisini yapabiliriz. Yeni de çözümler bulmamız gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz.

🎙️ Domenico Tedesco: Takımın fizik durumuyla ilgili bir şey söylemedim. Sadece hocaya değil, teknik ekibe de bir şey söylemiş oluyorsunuz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/cQCGOlE5MF pic.twitter.com/dCZrC2xhh3 — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "KENDİMİ İSİMLERE GÖRE DEĞİŞTİRMİYORUM" Kendimi isimlere göre değiştirmiyorum. Benim bir futbol fikrim var, herkese karşı şeffafım. Benim kendi futbol fikrim var, hocalık fikrim var. İnsan olarak kendi özelliklerim var. Hep şeffafım takıma, teknik ekibe, herkese. Dolayısıyla bu beni değiştirmiyor. Karşımdaki oyuncu profili veya ismi bazı durumlarda tabii ki de yardımcı oluyor. Söylediğiniz bazı isimleri sizde. Özel durumları bilebiliyorlar, baskı altında nasıl performans gerektirmesi gerektiğini biliyorlar. Yüksek bir profesyonellik seviyeleri var. Dolayısıyla her antrenmanda bu yüksek seviyeyi, yüksek kaliteyi, enerjiyi görebiliyoruz ki bu da önemli.

🎙️ Domenico Tedesco: Kış transfer süreci kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Karmaşık bir pazar oluyor. Harika bir iş çıkardık, 5 tane kaliteli oyuncu getirdik. Transferde herkes birlikte hareket etti. Her şeyi birlikte tartıştık, her kulüpte bu… pic.twitter.com/BIokIDoNWU — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "SANTRFOR KONUSUNDA ENDİŞELİ DEĞİLİM" Santrfor konusunda endişeli değilim. Bu takıma çok güveniyorum. Son 4 ayda 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Sahip olduğumuz şeyden dolayı gurur duyuyorum. Biz yapacağız. Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Marco Asensio sahte 9 olarak oynayabilir. 📺 Özel röportaj



🎙️ Domenico Tedesco: Santrfor konusunda endişeli değilim. Bu takıma çok güveniyorum. Son 4 ayda 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Biz yapacağız. Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Marco Asensio sahte 9 olarak oynayabilir.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/o4pb5hh3By — HT Spor (@HTSpor) February 7, 2026 "KEREM HARİKA KARAKTERE SAHİP" Kerem harika bir karaktere sahip. Asla vazgeçmiyor ve pes etmiyor, çok fazla maç oynuyor. Ben ona güveniyorum. Kerem için de kolay bir durum değil. Kerem'in asıl yeri iç koridor, santrfor gibi. İyi çalışıyor ve antrenman yapıyor, iyi bir oyuncu.

