Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 23. ve 81. dakikalarda Paul Onuachu, 90+1'de ise Ernest Muçi (p) kaydetti. Ayrıca Nijeryalı yıldızın 55. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından son 4 maçtan 3. galibiyetini alan Trabzonspor 45 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Ligin 22. haftasında Samsunspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Holse'nin pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı. 17. dakikada Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlak Mustafa Eskihellaç'ın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi. 23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1 41. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plasesinde kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.