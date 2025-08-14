Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Teklif yapıldı... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Teklif yapıldı...

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Belçikalı futbolcu Youri Tielemans'ı listesine aldı. Tecrübeli isim için ilk teklif yapıldı ancak Aston Villa'nın yüksek bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 10:24 Güncelleme: 14.08.2025 - 10:24
        1

        Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertlilerde orta saha transferi uzun süredir gündemde. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin elinde geniş bir liste var.

        2

        Sarı lacivertliler, Belçika futbolunun önemli isimlerinden Youri Tielemans'ı listesine aldı. Aston Villa forması giyen tecrübeli futbolcu için ilk teklif yapıldı.

        3

        İngiliz ekibi, piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcudan yüksek bonservis geliri bekliyor.

        4

        Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki pazarlıklar sürüyor. Youri Tielemans ise Fenerbahçe forması giymeye sıcak bakıyor.

        5

        Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, bu transferde etkin rol oynuyor. Genç forvet, eski takım arkadaşı Tielemans'a Fenerbahçe'yle ilgili referans oluyor.

        6

        6 ve 8 numara oynayabilen Tielemans, forvet arkasında da görev yapabiliyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Aston Villa ile 53 maça çıktı, 5 gol, 10 asist üretti.

