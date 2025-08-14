Maaşı toplu ödenen memura yüksek vergi

Devlet Memurları Kanunu uyarınca memurların görevden uzaklaştırılması veya görevlerine istinaden ya da farklı sebeplerle tutuklanması, gözaltına alınması halinde bu süre boyunca maaşlarının 3’te 2’si ödeniyor. Göreve başlaması uygun görülen memurlara açığa alındıkları süre boyunca eksik ödenen maaşlarının 3’te 1’lik kısmı, göreve başladıkları tarihte topluca veriliyor. Toplu maaş ödemesi sırasında vergi kesintisinin nasıl yapılacağı, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasının nasıl uygulanacağı konusunda uygulamada tereddütler yaşanabiliyor.

Vergi kesintisi konusunda tereddütte kalan bir kurum Antalya Defterdarlığından özelge ile açıklama talep etti. Defterdarlığın verdiği özelgede konuya açıklık getirildi. Özelgede, işçi memur gibi hizmet erbabına yapılan ödemelerden işveren tarafından yapılacak vergi kesintisinin, “nakden ve hesaben” yapılan ödemelere uygulanacağına dikkat çekildi.

TOPLU ÖDEME YAPILAN AYIN ÜCRETİ SAYILACAK

Konuyla ilgili gelir vergisi tebliğine göre bir ücret ödemesinin tahakkuk ve ödemesi hangi ayda yapılmışsa bu ödemenin o ayın ücreti kabul edilerek vergi tevkifatı yapılması gerektiği vurgulandı.

Bir gelirin vergilendirilecek aşamaya gelebilmesi için o gelirin vergi kanunlarında şartları belirlenen şekilde elde edilmiş olması gerektiği kaydedilen özelgede, gerçek usulde vergilendirilen ücret gelirlerinde elde etmenin, gelirin kişinin hukuki ve ekonomik tasarrufuna girmesi ile gerçekleşmekte olduğu kaydedildi. Hukuki tasarrufun gelirin sahibi tarafından talep edilebilir hale gelmesini, ekonomik tasarrufun ise gelirin sahibinin emrine amade kılındığı zamanı ifade ettiği belirtilen özelgede, ücret gelirinin de ancak bu şartların sağlanması ile vergilendirilecek aşamaya gelmiş olacağı ifade edildi. Dolayısıyla, bir ücret ödemesine vergi tevkifatı yapılabilmesi için nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması gerektiği belirtildi. REKLAM ASGARİ ÜCRETE KADAR KAZANÇ İÇİN VERGİ İSTİSNASI SADECE BİR DEFA UYGULANACAK Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklik ile 2022 yılından itibaren ücret ve maaşların asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Özelgeye göre, görevden uzaklaştırılan ve sonradan görevine iade edilen memurlara açığa alındıkları dönemde ödenmeyen 1/3’lük maaş, ödemenin yapıldığı ayın ücreti sayılacak ve gelir vergisine tabi tutulacak. Ödemenin yapıldığı ayı izleyen aylarda ödenen ücretler üzerinden kesilecek vergi hesabında, toplu ödemenin yapıldığı ay dahil kümülatif vergi matrahı dikkate alınacak.