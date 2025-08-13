Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir: 1 - Viking: 1 | MAÇ SONUCU (Başakşehir play-off'a yükseldi) - Futbol Haberleri

        Başakşehir: 1 - Viking: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Rams Başakşehir sahasında Viking'i ağırladı. İlk maçı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, bu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılarak play-off'a yükselen taraf oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.08.2025 - 20:55 Güncelleme: 13.08.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rams Başakşehir ile Viking kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

        Norveç temsilcisi, 34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine attığı golle öne geçerken; Başakşehir ise 40. dakikada Davie Selke ile bu gole karşılık verdi.

        İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Başakşehir, toplam 4-2'lik skorla rakibini geçip play-off'a adını yazdırdı.

        MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Norveç ekibi Viking'i mağlup eden Başakşehir, play-off'ya Universitatea Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

        REKLAM

        İlk maçı Craiova 3-0'lık skorla kazanmıştı.

        YENİ TRANSFERLER İLK KEZ 11'DE

        Başakşehir'in yeni transferleri, Viking müsabakasında ilk kez 11'de şans buldu. Turuncu-lacivertlilerde Davie Selke ile Eldor Shomurodov, müsabaka ilk 11'de başladı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Shomurodov ceza sahasına girer girmez topu içeri çevirdi, Crespo'nun pası sonrası Ömer Beyaz'ın şutunu kaleci ayağıyla çıkardı.

        23. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Crespo'nun yerden ortasında Ömer Beyaz'dan önce savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

        34. dakikada Viking 1-0 öne geçti. Sağ taraftan Tripic'in ortasında arka direkte Onur Bulut'un teması sonrası meşin yuvarlak ağlara gitti.

        40. dakikada ev sahibinin golü geldi. Berat Özdemir'in tek pasında topla buluşan Selke, Shomurodov'la paslaştıktan sonra hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

        52. dakikada Viking gole yaklaştı. Svendsen'in sağ taraftan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topa Berisha gelişine sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

        90+2. dakikada sağ kanattan Tripic'in ortasında Berisha'nın altıpas üstünde yaptığı kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci son anda kornere çeldi.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Başakşehir, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Arkadaşını öldürdü! Emlakçıya kendini ihbar etti
        Arkadaşını öldürdü! Emlakçıya kendini ihbar etti
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi