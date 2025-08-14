UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi kazananı PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışları sonrası Fransız temsilcisi 6-5 kazandı.

PSG 85'TEN SONRA 2-0'DAN DÖNDÜ!

Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Micky van de Ven ve 48'de Cristian Romero kaydetti. İngiliz ekibi son 5 dakikada bu skorla önde girerken; PSG'de Kang-in Lee, 85. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Gol sonrası baskısını arttıran Paris ekibi, 90+4'te Goncalo Ramos'la skoru eşitledi ve maçı penaltılara taşıdı.

TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI!

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Süper Kupası'nı alan PSG, son olarak UEFA Süper Kupa'yı da müzesine ekledi. Fransız ekibi tarihinde ilk defa UEFA Süper Kupa'yı kazandı.