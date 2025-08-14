Habertürk
        Hamile İrem'in üzerine çocuk düştü

        Hamile İrem'in üzerine çocuk düştü

        7 aylık hamile olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, denizde geçirdiği kazada hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızı büyük bir tehlike atlattı

        Giriş: 14.08.2025 - 08:27 Güncelleme: 14.08.2025 - 08:27
        Üzerine çocuk düştü
        İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, 28 Ekim 2024'te evlendi. Düğünden 6 ay sonra bir bebek beklediklerini duyuran çift, birkaç ay önce ayrılığın eşiğine geldi. Sosyal medyada birbirlerini engelleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, barıştıktan sonra tatile çıktı.

        7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, tatilde geçirdiği kazada hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızı büyük bir tehlike atlattı.

        "FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

        İrem Helvacıoğlu, kazayı şöyle anlattı; "Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu, bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış."

        #İrem Helvacıoğlu
        #Hamile
