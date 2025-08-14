Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları dün açıklandı. Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz’in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11.19’luk oranla ‘Türkiye’nin en mutsuz ili’ oldu.

Trabzon- Nüfus: 818 bin 23 - Oran: 11.19 Antalya- Nüfus: 2 milyon 688 bin 4 - Oran: 11.7 İzmir- Nüfus: 4 milyon 462 bin 56 - Oran: 10.65 Ankara- Nüfus: 5 milyon 782 bin 285 - Oran: 9.95 Samsun- Nüfus: 1 milyon 368 bin 488 - Oran: 9.72 İstanbul- Nüfus: 15 milyon 907 bin 951 - Oran: 9.12 Çorum- Nüfus: 524 bin 130 - Oran: 9.1 Ordu- Nüfus: 763 bin 190 - Oran: 8.75 Gümüşhane- Nüfus: 144 bin 544 - Oran: 7.68

En mutsuz 9 şehir sıralamasında Karadeniz'den Samsun 5'inci, Ordu 8'inci ve Gümüşhane ise 9'uncu sırada yer buldu.

"Karadeniz'de bir kere yeterince yatırım yok. Arazi yok, işsizlik çok. Güneş'in olmaması da önemli bir etken. Karadeniz'de hava genelde bulutludur ve bu hava insanı depresyona sokar.

Doğal afetler diğer kentlerde de görülüyor; onun bir etkisini söyleyemem ama Trabzon'da, bir Trabzonspor bağımlılığı var. Bu başka kentlerdekinden çok yüksek ve insanlar kendilerini özdeşleştiriyor. Başarısızlık da kent insanını etkiliyor. Trabzon insanı futbola çok düşkün, beklenen başarının gelmemesi insanları mutsuzluğa itiyor.

"DOĞU KARADENİZ'DE CİDDİ İŞSİZLİK VAR"

Güneş ve Trabzonspor'un yanında işsizlik çok önemli bir etken. Tüm Trabzonlular yurt dışında, orada çalışıyor. Diğer bölgelere oranla bölgeye yapılan yatırım daha az. Geçim sıkıntı söz konusu. Samsun görece daha iyi ancak Doğu Karadeniz'de işsizlik çok fazla.

"KARADENİZ NASIL MUTLU OLUR"

Karadeniz'in nasıl mutlu olacağını görmek için Alpler'e bakmak gerekir. Burada ağır sanayi olmaz ancak bilgisayar teknolojileri, yazılım ve bilgisayar oyunları üzerine çalışmalar yapılarak yatırımlar gerçekleştirilirse bu istihdam sağlanması konusunda elbette nefes aldıracaktır."