İsviçre Federal Hükümeti, F-35 alımı konusunu yeniden değerlendirme kararı aldı. Hükümet, Federal Savunma, Sivil Koruma ve Spor Bakanlığına (DDPS), çeşitli seçenekleri incelemesi talimatı verdi.

Federal Konseyin, savaş uçağı tedarikine ilişkin bir sonraki adımları belirlediği aktarılan açıklamada, "Yaz dönemi boyunca yapılan görüşmeler, ABD'nin tutumundan sapmaya hazır olmadığını açıkça ortaya koydu. Dolayısıyla İsviçre, F-35A savaş uçağı için sabit bir fiyat belirleyemiyor. Federal Konsey, DDPS'ye kasım sonuna kadar çeşitli seçenekleri derinlemesine inceleme talimatı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Ancak diğer yandan, Federal Konseyin, F-35 alımı konusundaki kararlılığını sürdürdüğü aktarıldı.

"HİNDİSTAN GÖNÜLLÜ DEĞİL"

Bloomberg'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yüzde 25 ek gümrük vergisine tabi tutulan Hindistan, F-35 konusunda pek istekli değil.

Daha önceleri, F-35 alımına yaklaştığı iddia edilen Hindistan yönetimi, ABD'ye F-35 alımı konusunda istekli olmadığını bildirdi.

Yetkililer, Hindistan'ın yerli üretime daha çok ilgi gösterdiğini ifade etti.

İSPANYA'DAN F-35 ADIMI

İspanyol El Pais'in İspanya hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İspanya ABD'den F-35 uçakları alma planlarını rafa kaldırdı.

İspanyol El Pais'in İspanya hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İspanya ABD'den F-35 uçakları alma planlarını rafa kaldırdı.

İspanya, F-35'lerin üreticisi ABD merkezli Lockheed Martin ile yapılan görüşmeleri süresiz olarak askıya aldı. Öte yandan İspanya, Eurofighter gibi Avrupalı alternatiflere yöneldi ve bunları değerlendiriyor. İspanya hükümeti nisanda 12,126 milyar dolarlık savunma harcama planını onaylamış ve gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunma ve güvenlik alanına ayırma taahhüdü vermişti. Ancak Madrid'in bu fonların yüzde 85'ini Avrupa'da yapılan askeri sistemlere kanalize etme kararıyla ABD'de üretilen F-35'lerin alınması ulusal savunma öncelikleri ile çatışmış oldu.

PORTEKİZ

Politico'nun haberine göre, Portekiz Hava Kuvvetleri F-35 alımını tavsiye ediyor ancak Portekiz basınına konuşan Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, jeopolitik bağlamın dikkate alınması gerektiğini ve müttefik ülkelerin öngörülebilirliğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Melo ayrıca, dünyanın ve dolayısıyla müttefiklerin de değiştini, uçakların operasyonel kullanımına birtakım kısıtlamalar getirebileceklerini söyledi.