Güneşte 4 saat kalan çocuk, ikinci derece yanıkla hastanelik oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinden ailesiyle birlikte tatile gittiği Samsun'da sahilde uzun süre güneşte kalan 7 yaşındaki Alper Bozkurt, ikinci derece güneş yanığı nedeniyle hastanede tedavi edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde anne ve babasıyla denize giren 7 yaşındaki Alper Bozkurt, 4 saat boyunca yüksek sıcaklıkta güneşe maruz kaldı. Güneş kremi kullanılmadığı için vücudunda ağır yanıklar oluşan Bozkurt, tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Yaşadıklarını anlatan baba Mustafa Bozkurt, "Çocuğumu, Samsun Atakum'a sahile götürdüm. Yaklaşık 4-5 saat güneşte kaldığımız için çocuk güneş yanığı oldu. Güneş kremi sürmeyi unuttuk, biraz da fazla güneşte kaldığı için bayağı yaraları oldu. Hocalarımız da ilgilendi. Şu anda durumu iyiye gidiyor" dedi.

REKLAM

"GÜNEŞTE YANDIKTAN 7 GÜN SONRA BİZE GELDİ"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, güneş yanıklarının çok ağır sonuçlarının olabileceğini söyledi.

Güneş yanıklarında genelde birinci derece yanıkların beklendiğinin, bunun da kızarıklık ve ağrı şeklinde görüldüğünü anlatan Demir, "Bu çocuğumuzda ikinci derece yanığa ilerlemiş ve çok yaygın bir alan. Güneşte yandıktan 7 gün sonra bize geldi. 3 gündür yatarak tedavisini yaptık. Tedavisini tamamladık, inşallah taburcu edeceğiz" dedi.