Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi öncesinde Alaska'da Ukrayna'ya destek gösterisi
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Alaska'da bir araya gelecek. Görüşmenin gerçekleşeceği Alaska'nın Anchorage şehrinde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde bir araya gelecek.
İki liderin 6 yıl sonra ilk kez gerçekleşecek yüz yüze görüşmesinin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı olacak.
Ukrayna destekçileri, Trump ile Putin'in görüşmesi öncesinde Alaska'nın Anchorage kentinde destek gösterisi düzenledi.
Katılımcılar Ukrayna bayrakları taşıyarak Kiev'e destek mesajları verdi.
Göstericiler, Moskova'nın eylemlerine tepki gösterdi.