Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İBB'ye yönelik yeni bir yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 42'si gözaltına alındı. İnan Güney'in özel kalem müdürünün de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.