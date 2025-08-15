Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.828,55 %0,04
        DOLAR 40,8855 %0,13
        EURO 47,7734 %0,33
        GRAM ALTIN 4.393,03 %0,34
        FAİZ 40,13 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 49,86 %-0,12
        BITCOIN 118.900,00 %0,80
        GBP/TRY 55,4319 %0,21
        EUR/USD 1,1680 %0,27
        BRENT 66,45 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 7.182,60 %0,34
        Haberler Ekonomi Enerji Elon Musk'tan enerji hamlesi! Tesla İngilizlere elektrik vermek için harekete geçti - Enerji Haberleri

        Elon Musk'tan enerji hamlesi! Tesla İngilizlere elektrik vermek için harekete geçti

        Elon Musk'ın Tesla'sı, evlere ve işyerlerine enerji sağlamasını sağlamak için lisans başvurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 10:45 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın en zengin insanı Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, İngiltere'nin enerji düzenleyicisi Ofgem'e resmen elektrik tedarik lisansı başvurusunda bulundu. Bu başvuru, düzenleyici kuruluşun internet sitesinde yayınlanan bir duyuruya göre gerçekleşti.

        Ofgem tarafından onaylanması halinde Tesla, gelecek yıl İngiltere, İskoçya ve Galler'deki hanelere ve işletmelere elektrik sağlamak için İngiltere enerji pazarına hakim olan büyük firmalarla rekabet edebilecek. Ofgem'in bir başvuruyu değerlendirmesi dokuz aya kadar sürebilir.

        Onaylanması durumunda işletmenin Tesla Electric markasını taşıması ve otomobil veya batarya gibi Tesla ürünlerine sahip tüketicilere enerji sağlamaya odaklanması bekleniyor.

        AVRUPA'DA 10 ÖNEMLİ PAZARDA AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 45'E ÇIKTI

        Temmuz ayında İngiltere'de Tesla'nın araç kayıtları yaklaşık yüzde 60, Almanya'da ise yüzde 55'ten fazla düştü. Bu durum şirketin Avrupa'daki 10 önemli pazarda aylık satış düşüşünü yüzde 45'e çıkardı.

        Tesla, özellikle Çinli BYD olmak üzere rakip elektrikli araç üreticilerinin zorlu rekabetiyle karşı karşıya.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Mersin'de 7, Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi!
        Mersin'de 7, Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde