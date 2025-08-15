İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezince (AKOM) yapılan uyarının ardından kentte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Zeytinburnu açıklarında şiddetli rüzgar nedeniyle bir acenteye ait tekne alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 4 kişi, o esnada çevrede bulunan diğer teknelerdeki kişiler tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, teknenin alabora olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merter Kestane Sokak'taki bir ağaç, fırtına dolayısıyla park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, itfaiye ekipleri ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

REKLAM

Marmaray hattında ağaç devrildi

Tuzla'da Marmaray hattında bir ağacın devrilmesi sonucu seferlerde aksama oldu. Yolcular bir süre tren yolunda yürüdü.

Pendik Aydınlı Yolu Caddesi'nde devrilen ağaç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da da şiddetli rüzgar dolayısıyla bir ağaç devrildi.

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, bir iş yerinin camı kırılarak düştü, bir manavın önünde duran şemsiye bir kişinin üzerine devrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarının ardından kentte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan iş yerinin camları fırtına nedeniyle kırılarak meydana düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilirken, olayda yaralanan olmadı. Aynı binanın birinci katında bulunan iş yerinin de camlarının çatladığı görüldü. Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, camların düşmesi ve durumu fark eden vatandaşların kaçma anı yer aldı. Manavın önündeki şemsiye bir kişinin üzerine devrildi Öte yandan, Büyükçekmece Atatürk Caddesi'nde bir manavın önünde duran şemsiyenin uçması da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şemsiyenin kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak manavda alışveriş yapan bir vatandaşın üzerine devrildiği anlar yer aldı. Üsküdar ve Ataşehir'de ağaçlar devrildi Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaç, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Ağaç, çarpmanın etkisiyle yakındaki elektrik direğine de zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.