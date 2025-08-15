Galatasaray'dan Günay Güvenç'e yeni sözleşme!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 34 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç'in sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.

2023 yazında Galatasaray'a transfer olan Günay, 21 maça çıktı ve 19 gol yedi. Bu süreçte 9 maçta kalesini gole kapattı.