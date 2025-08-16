Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş! Birbirinden ilginç ve eğlenceli 10 bilgiden kaç tanesini biliyorsunuz?

        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş! Birbirinden ilginç 10 bilgiden kaç tanesini biliyorsunuz?

        Bilim dünyası ve doğa, çoğu zaman aklımıza gelmeyecek kadar şaşırtıcı gerçeklerle dolu. Başsız bir tavuğun 18 ay yaşamasından Evren'in renginin "kozmik latte" olmasına kadar, işte size dünyanın tuhaf ve ilgi çekici 10 gerçeği!

        Giriş: 16.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 16.08.2025 - 07:30
        1

        YO-YO UZAYDA

        Yerçekimsiz ortamda yo-yo oynamak mümkün. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronotlar, koruyucu alanın içinde yo-yo ile çeşitli triksler yapabiliyor. Bu, fiziğin temel yasalarının Dünya dışında da geçerli olduğunu gösteriyor.

        2

        KEDİLERİN GENETİK SIRRI

        Turuncu kedilerin çoğu erkektir. Bunun nedeni, turuncu rengin genetik olarak X kromozomunda bulunmasıdır. Dişi kediler iki X kromozomuna sahip olduğundan, turuncu olabilmek için her iki kromozomda da genin bulunması gerekir.

        3

        UYUYAN BALİNALAR

        Balinalar, su altında nefes alabilmek için benzersiz bir adaptasyon geliştirmiştir. Beyinlerinin yarısı uyurken diğer yarısı aktif kalır. Böylece hem derin uyku uyur hem de yüzeye çıkarak nefes alabilirler.

        4

        KOZMİK LATTE

        Astronomlar, Evren’in ortalama rengini bej tonunda bir “kozmik latte” olarak tanımlıyor.

        5

        AYIN KÜÇÜLMESİ

        Ay, yüz milyonlarca yıl boyunca yavaş yavaş küçülüyor. Son araştırmalara göre, Ay’ın çapı yaklaşık 50 metre azaldı.

        6

        Bu küçülme, yüzeyde gerilim birikmesine ve ay depremleri olarak bilinen “moonquake”lerin oluşmasına neden oluyor. Ayın bu sessiz değişimi, Dünya’nın gökyüzünde gördüğümüz ayın sürekli sabit olduğu izlenimini kırıyor.

        7

        DÜNYA’NIN YAVAŞLAYAN DÖNÜŞÜ

        Bilim insanları, Dünya’nın dönüş hızının giderek yavaşladığını söylüyor. Her yüzyılda bir günün uzunluğu yaklaşık 1,8 saniye artıyor.

        8

        İKİZLERİN PARMAK İZİ SIRRI

        Tek yumurta ikizleri genetik olarak aynı olsa da parmak izleri farklıdır. Anne karnındaki konum, göbek kordonunun uzunluğu ve parmak gelişim hızındaki değişiklikler bu farkı yaratır.

        9

        ZÜRAFALARIN YILDIRIM TEHLİKESİ

        Araştırmalara göre zürafalara yıldırım çarpma ihtimali insanlardan tam 30 kat fazla. Bu farkın en büyük nedeni, zürafaların boylarının yıldırım için doğal bir hedef oluşturması.

        10

        YILDIRIMIN ATEŞİ

        Bir yıldırım, Güneş yüzeyinden beş kat daha sıcaktır. Ortalama 30.000 °C sıcaklığa ulaşan yıldırımlar, doğanın hem muazzam hem de tehlikeli gücünü gözler önüne seriyor.

        11

        BAŞSIZ TAVUK MUCİZESİ

        1940’larda bir tavuk, beyin sapı sağlam kaldığı için tam 18 ay boyunca başsız yaşamayı başardı.

        Fotoğraf kaynak: IStock

        Kaynak: BBC Science

