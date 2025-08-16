KEDİLERİN GENETİK SIRRI

Turuncu kedilerin çoğu erkektir. Bunun nedeni, turuncu rengin genetik olarak X kromozomunda bulunmasıdır. Dişi kediler iki X kromozomuna sahip olduğundan, turuncu olabilmek için her iki kromozomda da genin bulunması gerekir.