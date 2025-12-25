78 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki ilk depremde, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Hakimbey Apartmanı'nın yıkılması sonucunda aralarında milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalıp, hayatını kaybetti.

Ferdi Durdu'nun haberine göre projede ve yapımında görev alan mimar Abdurrahman Yavuz, inşaat mühendisi Basri Akdağ, proje müellifi Bülent Yeroğlu, inşaat mühendisi Demet Doğan ile o dönemde belediyede projeleri onaylayan belediye personeli Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl hakkında “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçlamasıyla dava açıldı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar Bülent Yeroğlu, Abdurrahman Yavuz ve Mustafa Bingöl SEGBİS üzerinden katılırken, bazı mağdur yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tarafların esas hakkındaki savunmaları ve ifadeleri alındı.

"ABLAM ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI 'BİNAYA GİRMEYE KORKUYORUZ' DİYE DİLEKÇE VERMİŞTİ"

Apartmanın yıkılması sonucu iki ablasını kaybeden Sevgi Yasan, “Binanın yapımında sorumlu olanlar cezalandırılsın. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ndeki sorumlular da yargılansın. Ablamın Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne verdiği dilekçe vardı. Ablamın dilekçesinde, ‘binaya girmeye korkuyoruz’ ifadesi var" dedi.