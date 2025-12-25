Habertürk
        78 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı

        78 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı

        Malatya'da Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılarak enkaz altında kalan 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı. 4 sanık hakkında hapis cezası verildi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 22:55 Güncelleme: 25.12.2025 - 22:55
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki ilk depremde, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Hakimbey Apartmanı'nın yıkılması sonucunda aralarında milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalıp, hayatını kaybetti.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre projede ve yapımında görev alan mimar Abdurrahman Yavuz, inşaat mühendisi Basri Akdağ, proje müellifi Bülent Yeroğlu, inşaat mühendisi Demet Doğan ile o dönemde belediyede projeleri onaylayan belediye personeli Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl hakkında “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçlamasıyla dava açıldı.

        Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar Bülent Yeroğlu, Abdurrahman Yavuz ve Mustafa Bingöl SEGBİS üzerinden katılırken, bazı mağdur yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tarafların esas hakkındaki savunmaları ve ifadeleri alındı.

        "ABLAM ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI 'BİNAYA GİRMEYE KORKUYORUZ' DİYE DİLEKÇE VERMİŞTİ"

        Apartmanın yıkılması sonucu iki ablasını kaybeden Sevgi Yasan, “Binanın yapımında sorumlu olanlar cezalandırılsın. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ndeki sorumlular da yargılansın. Ablamın Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne verdiği dilekçe vardı. Ablamın dilekçesinde, ‘binaya girmeye korkuyoruz’ ifadesi var" dedi.

        "ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ SORUMLULAR DA YARGILANMALI"

        Mağdur Yunus Öner, “Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne verdiği ıslak imzalı dilekçeyi istedik, ama verilmedi. Dilekçenin fotokopisi sızdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cengiz Başer duruşmada dinlenmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ndeki sorumluların yargılanmaması, eksik yargılama oldu" dedi.

        "ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI BİNA HASAR ALMIŞ"

        Sanık Abdurrahman Yavuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün savcılığa ve mahkemeye doğru bilgi ve belgelerin verilmediğini savundu. Elazığ depremi sonrasında Gülen Öner tarafından verilen dilekçesinin ortaya çıktığını ve bunun da kurum tarafından kabul edildiğini, binada oturanların hepsinin Elazığ depremi sonrasında hasar aldığını mahkemede ifade ettiğini söyledi.

        4 SANIĞA HAPİS CEZASIMahkeme, proje müellifi Bülent Yeroğlu ve mimar Abdurrahman Yavuz’a 17 yıl 6’şar ay, belediye görevlileri Mustafa Bingöl ve Ahmet Özer’e ise 10’ar yıl hapis cezası verdi. İnşaat mühendisleri Demet Doğan ve Basri Ardağ hakkında ise beraat kararı verdi.

