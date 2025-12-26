Habertürk
Habertürk
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü! | Son dakika haberleri

        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!

        İstanbul Büyükçekmece'de izinsiz kazı yapan 2 kişi, drone ile yapılan tespitle suçüstü yakalandı. O anların görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:21
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        Büyükçekmece'de, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 24 Aralık saat 12.40 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nde İSKİ Kanal Yolu'nda meydana geldi.

        Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine 'define arandığı' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, söz konusu bölgeye sevk edildi.

        Adrese giden ekipler, önce dronla bölgeyi havadan izledi. Yapılan çalışmada Mehmet Ö. ile Fatih İ.'nin iki ayrı noktada yaklaşık 1,5 metre derinliğinde kazı yaptığı tespit edildi.

        Kazı alanında yapılan incelemede farklı boyutlarda 3 kürek ve 1 kazma bulundu. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada ise siyah renkli dijital dedektör ele geçirildi.

        2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, ele geçirilen malzemelerle birlikte işlemlerinin yapılması için Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

        Uçağın enkazına ulaşıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanından Trablusa gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyünün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını bildirdi.

