Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "11. Yargı Paketi"yle getirilen "Kovid-19 düzenlemesi"ne ilişkin, "Bu tamamen ceza adaletini, eşitliği sağlamaya yönelik bir düzenleme. Burada bazı suçlar istisna tutuldu Meclisimiz tarafından. Özellikle kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, çocuk cinayetleri, terör suçları, örgütlü suçlar, depremde ölüme neden olanlar kapsam dışı tutuldu. Kapsam dışı tutulan suçlular, bundan yararlanamayacak." dedi.

AA'da yer alan habere göre programı kapsamında Karabük Valiliğini ziyaret eden Bakan Tunç, Vali Mustafa Yavuz ve ilgililerden kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tunç, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Kanun ile ilgili soru üzerine Tunç, bu yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki 5 ana hedeften birinin de ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik hedefler olduğunu söyledi.

REKLAM

Mecliste buna yönelik yargı paketleri ve kanun çalışmalarının gerçekleştirildiğinden bahseden Tunç, özellikle toplumu suçtan korumaya ve caydırıcılığı artırmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Gerek idari uygulamalar gerekse de yasal düzenlemeleri Meclisin gerçekleştirdiğini, bu kapsamda 10. Yargı Paketi'nin önceki aylarda yasalaştığını hatırlatan Tunç, şöyle devam etti: "10. Yargı Paketi'nde özellikle denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştı. 2 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde hiç kalmama gibi bir eleştiri söz konusuydu. Bunlar çözülmüştü 10. Yargı Paketi'nde. 2 yılın altındaki suçlarda da yine cezaevinde belli bir süre kalma durumu sağlanmış oldu. Böylece toplumda '2 yılın altında ceza aldı, hiç cezaevine girmeden yapanın yanına kar kaldı' gibi düşünce artık söz konusu değil. O pakette aynı zamanda özel infaz usulleriyle ilgili gerek kadınlar gerek yaşlıların cezaevi şartlarıyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılmıştı. 11. Yargı Paketi'nde de yine ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik önemli düzenlemeler var. Yasalaşan kanun 40 maddeden oluşuyor. 13 farklı kanunda düzenlemeler içeriyor." REKLAM Tunç, başta toplumsal huzur ve güvenliğin daha da sağlanması ve güçlendirilmesiyle ilgili önemli maddelerin olduğunu dile getirerek, "Örgütlü suçlar, örgüt suçları, örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliğinin cezaları bu yargı paketiyle artırılmış oldu. Daha önce 4 yıldan 8 yıla olan örgüt kurma ve yönetme cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Üyeliğin cezası da üst sınır 4 yıldan 5 yıla yükseltilmiş oldu." diye konuştu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR Önemli hususlardan birinin çocukların korunması olduğunu ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmamasını sağlamak amacıyla 11. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Tunç, "Çocukların korunmasıyla ilgili, suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılığı artırmaya yönelik ayrı bir çalışma da şu anda yapılıyor. Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu bu konuda. Özellikle 18 yaşın altındaki çocukların suçtan uzak tutulması hem suç mağduru çocuklar hem de suça sürüklenen çocuklar bakımından Meclis Araştırma Komisyonu'muzun çizeceği yol haritası çerçevesi içerisinde yeni yasal düzenlemeler de önümüzdeki günlerde yapılacak. Ama bu pakette çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılmasının önüne geçmek için önemli, caydırıcılık getiren bir madde hayata geçmiş oldu, yürürlüğe girdi." ifadelerini kullandı. REKLAM Tunç, yeni düzenlemeyle "meskun mahalde silah atma" cezasının da artırıldığını belirterek, "Düğünlerde ve nişanlarda ve kutlama günlerindeyse burada artırım söz konusu olacak yarı oranında. Dolayısıyla 7,5 yıla kadar ceza, yaralama ya da ölüm olmasa bile. Bu tabii önemli bir caydırıcılığı meydana getirecek. Burada yeni bir durum, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, kurusıkılar da dahil, onların da kullanılması durumunda 3 yıla kadar ceza mümkün olabilecek." diye konuştu.

Trafikte yol kesme konusunun da sürekli karşılaşılan ve insanları sıkıntıya sokan bir durum olduğuna işaret eden Tunç, "Trafikte yol kesmenin ceza kanunumuzda müstakil bir suç haline getirilmesi sağlandı. Trafikte yol kesip aracı durdurursa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek." dedi. Tunç, "taksirle yaralama" suçunun cezasının da artırıldığı bilgisini paylayarak, "Basit yaralamada üst sınır 1 yıldı, 2 yıla çıkmış oldu. Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermişse 3 yıla kadar ceza alırken artık 5 yıla kadar ceza alabilecek taksirle yaralama suçlarından. Yine görevi kötüye kullanma suçunda bir değişiklik oldu, özellikle güveni kötüye kullanma. Araç kiralamalardan kaynaklanan, o kiralanan aracın suçta kullanılması, kaçırılması bu anlamda da caydırıcılığı artıran önemli bir düzenleme hayata geçmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Bilişim suçlarıyla mücadelenin de önemli olduğunu, dijital çağ ve teknolojinin gelişmesiyle suçların büyük çoğunluğunun sanal ortamda işlendiğine işaret eden Tunç, "Bu suçların çoğalması toplumda sadece bizim ülkemiz için değil, bütün dünyada bir problem. Bu anlamda mevzuatımızı da bu suçların önlenmesine yönelik hazırlamamız gerekiyor. Özellikle bilişim suçları kullanılarak suç işlenmişse banka hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabilmesiyle ilgili bankalara yükümlülük getiriliyor. Burada da Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 128. maddesindeki rapor şartı aranmadan, vatandaş mağdur edilmeden hesaba el koyma ve bu noktada birtakım mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Tunç, cumhuriyet savcıları ve mahkemelerce istenen bilgi, belgelerin zamanında teslimine ilişkin bankalara yükümlülükler getirildiğini, biyometrik yöntemlerle hesap açma, çipli kimliklerle banka hesabı ya da ödeme kuruluşlarında hesap açma, GSM aboneliklerinde çipli kimlik kartı, biyometrik doğrulama, telefon hatlarıyla dolandırıcılık, yabancı hatlarla dolandırıcılığı önlemeye yönelik önemli düzenlemeler olduğunu belirterek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hat sayısını sınırlama yetkisi verildiğini aktardı. GSM aboneliklerinin güncellenmesi gerektiğini kaydeden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ölen şahıslara ait hatlar var. Bunların suçta kullanılması var. Bu anlamda bu güncellemelerin yapılmasıyla ilgili özellikle GSM şirketlerine birtakım yükümlülükler yükleniyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmezlerse bu anlamdaki yaptırım ve sorumluluklarla ilgili düzenlemeler de bu kanun çerçevesinde yapıldı. Burada özellikle dolandırıcılık suçlarıyla ilgili ağır ceza mahkemelerinde görülen dolandırıcılık suçlarının asliye ceza mahkemelerine alınarak yargının daha hızlı işlemesi ve ağır ceza mahkemelerinde daha nitelikli davaların da daha nitelikli görülebilmesi anlamında önemli yol açılmış oldu."

REKLAM "CEZA ADALETİ BAKIMINDAN DÜZENLEME YAPILMASI GEREKTİ" 11. Yargı Paketi'yle getirilen "Kovid-19 düzenlemesi"ne değinen Tunç, "Kovid düzenlemesi af değil." dedi. Tunç, ceza adaleti bakımından düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Meclisimize bu yönde talepler çok iletildi. Meclisimiz de bunu yeniden düzenlemiş oldu. 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler bakımından koşullu salıverilmesine 3 yıl kalanlar bundan yararlanmış olacak. Kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine çıkabilmesi, yine açık cezaevinden 3 yıl erken tahliye olabilmesiyle ilgili bir düzenleme. Bu tamamen ceza adaletini, eşitliği sağlamaya yönelik bir düzenleme. Burada bazı suçlar istisna tutuldu Meclisimiz tarafından. Özellikle kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, çocuk cinayetleri, terör suçları, örgütlü suçlar, depremde ölüme neden olanlar kapsam dışı tutuldu. Kapsam dışı tutulan suçlular, bundan yararlanamayacak." ifadelerini kullandı. LİBYA HEYETİNİ TAŞIYAN VE DÜŞEN UÇAK Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı: "Kaza ülkemizi, milletimizi, bizleri derinden sarstı. Dost ve kardeş Libya halkına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Kaza anından itibaren hızlı şekilde hem idari hem de adli soruşturmalar başlamıştı. Şu anda adli tıp süreci devam ediyor. Naaşların DNA tespitleri, Libya'dan gelen akrabalarından alınan örneklerle eşleştirme yapılıyor. Çok acı verici bir kaza. Bu kaza sonucunda naaşların durumu biraz vakit alıyor adli tıp tespitleri bakımından. Hem İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı hem de Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda DNA örnekleri, naaş parçalarından alınan örnekler eşleştiriliyor. Bu anlamda da süreç devam ediyor. Diğer yandan adli soruşturma da devam ediyor. Uçağın gelişinde, gidişinde, kalkışında, inişinde mürettebat ve görevliler bakımından detaylı şekilde, titizlikle adli soruşturma devam ediyor."