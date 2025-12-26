1 şirket hissesinde en az 1 milyar lira usulsüz kazanç sağlamışlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Peker GYO hisselerinde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiye tarihin en yüksek idari para cezasını verdi. Kurul usulsüz işlemler yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiye 2 milyar lirayı aşan idari para cezası kesti. SPK kararında, bir kişi için belirlenen 362 milyon 123 bin 139 liralık ceza, bugüne kadar verilen en yüksek bireysel idari para cezası oldu.

SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince verdiği ceza bu yolla elde edilen kazancın bir misli kadar oluyor. Bu hesap sadece Peker GYO hissesinde 1 milyar liralık usulsüz gelir elde edildiğini gösteriyor.

DAVA 5 YIL SÜRÜYOR FAİZ DE YOK

Cezayı alan, manipülasyonla suçlanan kişiler eğer 1 ay içinde ödeme yaparsa aldıkları cezanın yüzde 75'ini ödeyip kurtuluyor. Ancak idari para cezalarında faiz yok. Bu nedenle genellikle kişiler idare mahkemesine başvuruyor. Dava iki yıl sürüyor, diğer üst mahkeme süreçleri ile birlikte 5 yıla kadar uzuyor. Bu nedenle manipülasyon cezası alanlar genelde mahkemeye gitme yolunu seçiyor. Çünkü 5 yılda para cezası reel olarak eriyor.