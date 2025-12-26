Habertürk
        1 şirket hissesinde en az 1 milyar lira usulsüz kazanç sağlamışlar - İş-Yaşam Haberleri

        1 şirket hissesinde en az 1 milyar lira usulsüz kazanç sağlamışlar

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) manipülatif işlem yaptıkları gerekçesiyle tarihinde görülmeyen cezalar yağdırdı. Kurul sadece Peker GYO'da bu işlemleri yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiye 2 milyar lirayı aşan idari para cezası kesti. Bu ceza usulsüz işlemler yapıldığında bu işlemden elde edilen kazancın bir misli kadar veriliyor. Bu hesap sadece Peker GYO hissesinde 1 milyar liralık usulsüz gelir elde edildiğini gösteriyor.

        Giriş: 26.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:30
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Peker GYO hisselerinde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiye tarihin en yüksek idari para cezasını verdi. Kurul usulsüz işlemler yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiye 2 milyar lirayı aşan idari para cezası kesti. SPK kararında, bir kişi için belirlenen 362 milyon 123 bin 139 liralık ceza, bugüne kadar verilen en yüksek bireysel idari para cezası oldu.

        SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince verdiği ceza bu yolla elde edilen kazancın bir misli kadar oluyor. Bu hesap sadece Peker GYO hissesinde 1 milyar liralık usulsüz gelir elde edildiğini gösteriyor.

        DAVA 5 YIL SÜRÜYOR FAİZ DE YOK

        Cezayı alan, manipülasyonla suçlanan kişiler eğer 1 ay içinde ödeme yaparsa aldıkları cezanın yüzde 75'ini ödeyip kurtuluyor. Ancak idari para cezalarında faiz yok. Bu nedenle genellikle kişiler idare mahkemesine başvuruyor. Dava iki yıl sürüyor, diğer üst mahkeme süreçleri ile birlikte 5 yıla kadar uzuyor. Bu nedenle manipülasyon cezası alanlar genelde mahkemeye gitme yolunu seçiyor. Çünkü 5 yılda para cezası reel olarak eriyor.

        21 KİŞİYE DE SUÇ DUYURUSU

        SPK ayrıca, Ray Sigorta, Euro Trend Yatırım, Global Menkul Değerler, Pamel Yenilenebilir Elektrik hisselerinde yaptıkları işlemler nedeniyle 21 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Öte yandan SPK'nın, Ray Sigorta, Euro Trend Yatırım, Global Menkul Değerler, Pamel Yenilenebilir Elektrik hisselerinde yaptıkları hareketler nedeniyle bazı kişiler için 2 yıl işlem yasağı kararı alındı. İşlem yasağı uygulanacak bu kişilerden bazılarının işlem yasağı süresi boyunca tüm lisansları iptal edilecek.

