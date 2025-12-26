Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski başkan Ali Koç'un mevcut başkan Sadettin Saran'ı ziyaret ettiğini açıkladı.

Ziyaretle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."