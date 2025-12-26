Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!

        Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran'a destek ziyaretinde bulundu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşma yapıldığı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 23:13 Güncelleme: 26.12.2025 - 23:13
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Fenerbahçe Spor Kulübü, eski başkan Ali Koç'un mevcut başkan Sadettin Saran'ı ziyaret ettiğini açıkladı.

        Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Kulüp, ziyaretin nezaket amaçlı yapıldığını açıkladı.

        Ziyaretle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

