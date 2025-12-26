Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı! - Futbol Haberleri

        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, futbolda "bahis soruşturması" kapsamında aralarında Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 9 ismi PFDK'ya sevk etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 20:14 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 9 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 9 hakem "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

        PFDK'ye sevk edilen hakemler şöyle:

        Ali Palabıyık – Süper Lig Hakemi

        Ali Tuna – Klasman Yardımcı Hakemi

        Alper Oran – Klasman Hakemi

        Berkay Daban – Klasman Yardımcı Hakemi

        Erhan Kutlu – Klasman Hakemi

        Halit Karacabayı – Klasman Yardımcı Hakemi

        Okan Akbal – Klasman Yardımcı Hakemi

        Sedat Etik – Klasman Yardımcı Hakemi

        Yusuf Bozdoğan – İl Hakemi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmalarında 7'nci gün

        Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Arslan'ın yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan'ın b

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu