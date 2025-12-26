Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 9 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
PFDK'ye sevk edilen hakemler şöyle:
Ali Palabıyık – Süper Lig Hakemi
Ali Tuna – Klasman Yardımcı Hakemi
Alper Oran – Klasman Hakemi
Berkay Daban – Klasman Yardımcı Hakemi
Erhan Kutlu – Klasman Hakemi
Halit Karacabayı – Klasman Yardımcı Hakemi
Okan Akbal – Klasman Yardımcı Hakemi
Sedat Etik – Klasman Yardımcı Hakemi
Yusuf Bozdoğan – İl Hakemi