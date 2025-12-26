Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken sürpriz ayrılıkların da olabileceği belirtiliyor. Son olarak Fred için Brezilya'dan bir transfer iddiası gündeme geldi
Fenerbahçe'nin 2023'te Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred'e Brezilya'dan talip çıktığı iddia edildi.
Brezilya'dan Guilherme Frossard'ın haberine göre, Atletico Mineiro "Rüya transfer" olarak gördüğü Fred ile görüşmelere başladı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, uzun süredir Atletico Mineiro'nun "hayal transferi" olduğu belirtilirken, Fred'in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye sıcak baktığı ifade edildi.