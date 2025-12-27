Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Libya uçağı neden düştü: Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni

        Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetine ait cenazelerin adli tıptaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Mürted Hava Üssü'nde gerçekleşen törenin ardından ülkelerine gönderildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 07:30 Güncelleme: 27.12.2025 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sabahın ilk saatlerinde tamamladı.

        MÜRTED'DE TÖREN DÜZENLENDİ

        AA'daki habere göre Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

        Mürted Hava Üssü'nde saat: 08.00'de düzenlenen törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderildi.

        BAKAN GÜLER DE TÖRENE KATILDI

        Askeri törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 25 Aralık 2025 (11. Yargı Paketi Resmi Gazete'de)

        Libya heyetini taşıyan uçak düştü. Libya uçağının karakutusu bulundu. Ortak rapor için uzlaşma çağrısı. 11. Yargı Paketi Resmi Gazete'de. Özgür Özel'den asgari ücret eleştirisi. Anne Minguzi Habertürk'e konuştu. Zelenski Barış planını açıkladı. İsrail'den

        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları