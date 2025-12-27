Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetine ait cenazelerin adli tıptaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Mürted Hava Üssü'nde gerçekleşen törenin ardından ülkelerine gönderildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı
Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sabahın ilk saatlerinde tamamladı.
MÜRTED'DE TÖREN DÜZENLENDİ
AA'daki habere göre Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde saat: 08.00'de düzenlenen törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderildi.
BAKAN GÜLER DE TÖRENE KATILDI
Askeri törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.