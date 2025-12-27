Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın geceden beri Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) ve farklı tipten 40 füze fırlattığını aktaran Zelenskiy, "Ana hedef Kiev, enerji ve sivil altyapısıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için barış görüşmelerinin sürdüğünü anımsatarak Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Rusya'nın, bu müzakerelere saldırı düzenleyerek yanıt verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Peki, ABD ve dünyanın savaşı sona erdirmek için yaptığı önerilere Rusya'nın cevabı nerede?" diye sordu.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini belirterek, bugün ve yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ve Kanada'nın liderleri ile görüşmeler yapacağını vurguladı.

Another Russian attack is still ongoing: since last night, there have been almost 500 drones – a large number of “shaheds” – as well as 40 missiles, including Kinzhals. The primary target is Kyiv – energy facilities and civilian infrastructure. Regrettably, there have been hits,… pic.twitter.com/OxBntAUgla — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025

KİEV BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden beri hava saldırıları sürdürdüğünü, 2'si çocuk 22 kişinin yaralandığını bildirdi.