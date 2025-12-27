İstanbul'un Esenyurt ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1i ağır 9 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

hbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1i ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

FOTOLAR: DHA

Ayrıntılar gelecek...