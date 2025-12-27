Habertürk
        Haberler Gündem Esenyurtta servis midibüsü devrildi, yaralılar var

        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti 9 kişi yaralandı

        İstanbul Esenyurt'ta Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken biri ağır 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.12.2025 - 17:43 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:52
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1i ağır 9 kişi yaralandı.

        Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

        hbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1i ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

        FOTOLAR: DHA

        Ayrıntılar gelecek...

