2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu belli oldu!
2025 yılının en çok kazanan 10 futbolcusu belli oldu. Forbes dergisinin hazırladığı listede İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere 2, ve ABD'den 1 isim yer alıyor. İşte o futbolcular...
10- Lamine Yamal (Barcelona) - 43 milyon dolar
9- Jude Bellingham (Real Madrid) - 44 milyon dolar
8- Sadio Mane (Al Nassr) - 54 milyon dolar
7- Muhammed Salah (Liverpool) - 55 milyon dolar
6- Vinicius Junior (Real Madrid) - 60 milyon dolar
5- Erling Haaland (Manchester City) - 80 milyon dolar
4- Kylian Mbappe (Real Madrid) - 95 milyon dolar
3- Karim Benzema (Al Ittihad) - 104 milyon dolar
2- Lionel Messi (Inter Miami) - 130 milyon dolar