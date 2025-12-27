Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Altındağ’da trafik tartışmasında EGO otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli yakalandı

        Altındağ’da trafik tartışmasında EGO otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli yakalandı

        Ankara Altındağ'da Atatürk Bulvarı'ndaki durakta şoför A.S.'yi darbeden Ş.K. hakimlikçe tutuklandı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 27.12.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şoföre şiddet kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı belediye otobüsü şoförü A.S.'yi darbeden şüpheli tutuklandı.

        Atatürk Bulvarı Opera Üst Geçidi altındaki duraklarda dün akşam saatlerinde yol verme meselesi yüzünden belediye otobüsü şoförü A.S. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle otobüse binen Ş.K., A.S.'yi darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından kaçan Ş.K., S.A. ve suça sürüklenen çocuk B.A. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ş.K. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamuoyuyla paylaşıldı

        MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer tarafından paylaşılan mesajda; telif dağıtımından sosyal güvencelere, yapay zekâdan mevzuat çalışmalarına kadar birçok kritik başlık kamuoyuyla paylaşıldı.

        #Altındağ
        #haberler
        #şoföre şiddet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"