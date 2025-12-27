Habertürk
        Haberler Sağlık Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı | Sağlık Haberleri

        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı

        Kahramanmaraş'ta burnunda kaşıntı şikayetiyle hastaneye götürülen otizmli Davut Emirhan Altunbay'ın (11) burnundan zeytin çekirdeği ile pipet parçası çıktı. Ameliyatı yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Faruk Atlı, aileleri uyararak, "Küçük çocuklarda, burnunu çok kaşıyan alerjisi olan, burun akıntısı olan bunu göz ardı etmemesi gerekiyor" dedi

        Giriş: 27.12.2025 - 17:48 Güncelleme: 27.12.2025 - 17:48
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kahramanmaraş’ta yaşayan Altunbay ailesi, çocukları Davut Emirhan’ın sık sık burnunu kaşıdığını fark edince Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Faruk Atlı tarafından yapılan muayenede Davut Emirhan Altunbay’ın burnunda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Altunbay’ın burnundan zeytin çekirdeği ile plastik pipet parçası çıkarıldı.

        "AMELİYATTA PİPETLE KARŞILAŞTIK"

        Operasyonu gerçekleştiren Dr. Atlı, ilk muayenede sadece zeytin çekirdeğini tespit ettiğini ancak ameliyatta pipetle de karşılaştığını ifade ederek, ayrıca burna kaçan yabancı cisimlerin zamanında müdahale edilmemesi durumunda çok ciddi sağlık sorunları doğrulabileceği belirtti.

        Atlı, “11 yaşında özel bir hastamız. Burun kemiğinde sol tarafa doğru eğrilik var, alerjisi var. Ondan dolayı çok sık kaşıntı oluyor. Burnunda tıkanıklık, kaşıntı, ağrı şikayetiyle geldi. Özel durumu olduğundan dolayı poliklinik şartlarında çıkaramadık ameliyathaneye aldık. Ameliyathanede burnun sağ tarafından bir zeytin çekirdeği çıkardım. Daha sonra başka bir şey var mı diye arka tarafı kontrol ederken bir de plastik parçası buldum. O plastik parçasını da çıkardık. Burnunu çok kaşıyan hastalarımızda yabancı cisim ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmalı. Burunda tıkanıklık özellikle koku hissedersek hemen doktora başvurmak lazım. Ailelerin küçük çocuklarda, burnunu çok kaşıyan alerjisi olan, burun akıntısı olan bunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Böyle bir şey olduğu zaman doktora başvurması gerekiyor” dedi.

        AİLESİ ŞAŞIRDI

        Davut Emirhan Altunbay’ın annesi Hacer Altunbay ise oğlunun burnundan çıkanları görünce şaşırdıklarını belirterek, “Burnunda kaşıntı ve kanama olunca doktora getirdik. Biz de şaşırdık onların çıktığına. Zeytin çekirdeği ile pipet parçası çıktı. Çok şükür şu anda durumu iyi. Böyle burun kaçıntısı olan çocukların muhakkak doktora gitmesi gerekiyor, her şey olabilir” diye konuştu.

