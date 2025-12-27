Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti 9 kişi yaralandı

Çatalca'da kaçak avcıların kurduğu domuz tuzakları bulundu

Çatalca'da hayvanları beslemek için ormana giden bir grup, içerisinde domuzların olduğu çok sayıda kapan buldu. Domuzları tekrar doğaya bırakan ekipler, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)