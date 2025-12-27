Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup!

Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, kaldığı cezaevinden Fenerbahçe taraftarına bir mektup gönderdi.

Suçsuz olduğunu iddia eden 31 yaşındaki Yandaş, kaleme aldığı mektubunda hukukun üstünlüğüne ve adalete inandığını belirtti. Mert Hakan Yandaş, mektubunun son satırlarında, kendisine bu süreçte destek olmayan arkadaşlarına da sitemde bulundu.

İşte o mektup;

"Sevgili Fenerbahçe Ailem ve Sevenlerime;

Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır.

Hakkımda yürütülen hukuki sürecin sonunda, adaletin en kısa sürede gerçeği ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum.

Bilmenizi isterim ki; üzerime atılı suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Ne Şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Fenerbahçe armasını göğsümde, Çubuklu'yu üzerimde taşımanın sorumluluğunun her zaman bilincinde oldum. Fenerbahçe'li Mert Hakan Yandaş olarak, Sarı-Lacivert'i üzerime giyip sahaya her çıktığımda terimin son damlasına kadar savaştım.

Zor günler geçirdiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, sorumluluk alınması gerektiğinde en önde yer almaktan çekinmedim.

Bu zor günlerde en büyük dayanağım, hukukun üstünlüğüne ve adaletin vicdanla buluşacağına olan sarsılmaz inancım. Yargı makamlarının gerçekleri hakkaniyetle ortaya çıkararak bu süreci adil biçimde sonuçlandıracağına yürekten inanıyorum.

Bu süreçte en çok canımı acıtan şey; ailemin, dostlarımın ve beni kalpten seven insanların üzülmesidir. Ama bilmenizi isterim ki özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak. İçinde bulunduğum bu zor günlerde beni yalnız bırakmayan aileme, dostlarıma ve sevenlerime gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.

Sevgi ve Selamlarımla..."