        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak! | Son dakika haberleri

        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları da ülke genelinde hissedilir derecede azalıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 09:25 Güncelleme: 28.12.2025 - 09:25
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının da, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Parçalı bulutlu

        İzmir

        Güneşli 11°

        Antalya

        Güneşli 14°

        Trabzon

        Güneşli

        Bursa

        Karla karışık yağmurlu

        Adana

        Güneşli 13°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Karlı -5°

        PEŞ PEŞE UYARILAR

        Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Ayrıca Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiği de belirtildi.

        Fotoğraf: İHA

