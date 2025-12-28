Başlangıçtan tatlıya: Küçük dokunuşlarla 2026 sofranızı zenginleştirecek tarif önerileri!
Yılbaşı gecesinde masayı hem pratik hem gösterişli tariflerle donatmak isteyenler için farklı lezzetleri bir araya getiren bir liste hazırladık. Her biri evde kolayca yapılabilen, sunumuyla dikkat çeken bu tarifler, yılın son akşamını özel bir kutlamaya dönüştürmek için yeterli. Aroması güçlü başlangıçlardan doyurucu ana yemeklere, hafif ve ferah tatlılara kadar birçok alternatif bu listede!
Yılbaşı akşamı için hazırlanan sofraların başarısı, seçilen tariflerin hem pratik hem de gösterişli olmasından geçiyor. Farklı damak zevklerine uygun bu tarifler, yılın son gecesini keyifli bir kutlamaya dönüştürüyor. Klasik lezzetleri modern dokunuşlarla birleştiren önerilerle sofranız göz doldurabilir. İşte detaylar haberimizin devamında…
FIRINDA BALKABAKLI ÇORBA
Küp doğranmış balkabağını zeytinyağı, tuz ve muskatla fırınla.
Pişen kabakları soğan ve sarımsakla soteleyip sıcak suyla blenderdan çek.
Krema ekleyerek kısa bir taşım kaynat. Üzerine kabak çekirdeği serpip servis et.
NAR TANELİ PEYNİR TABAĞI
Farklı dokudaki peynirleri küçük parçalar halinde yerleştir.
Ceviz, kuru kayısı ve birkaç dal taze biberiye ekle.
Üzerine nar taneleri serperek yılbaşı temasını öne çıkar.
SEBZELİ MİNİ TARTLAR
Milföy hamurunu küçük karelere bölüp muffin kalıplarına yerleştir.
İçine sotelenmiş kabak, havuç ve mantar karışımı koy.
Üzerine az kaşar ekleyip kızarana kadar pişir.
NAR SOSLU FIRIN TAVUK
Tavuğu zeytinyağı, sarımsak, bal ve nar ekşisiyle marine et.
Üzerine nar suyu gezdirip fırına ver.
Pişince taneli narla süsleyerek servis et.
KESTANELİ İÇ PİLAV
İnce doğranmış soğanı kavurup pirinci ekle.
Kuş üzümü, dolmalık fıstık ve haşlanmış kestane ekle.
Baharatlarla birlikte suyunu verip demlendir.
FIRINDA BALLI HAVUÇ
Havuçları boydan ikiye bölüp zeytinyağı, bal ve karabiberle harmanla.
Yüksek ısıda karamelize olana kadar pişir.
Üzerine dereotu serp.
ELMALI TARÇINLI CRUMBLE
Küp kesilmiş elmaları tarçın ve az şekerle kavur.
Üzerine un–yulaf–tereyağı karışımını ser.
Üzeri altın rengi olana kadar fırında pişir.
NARLI PANNA COTTA
Krema, süt ve şekeri ısıt.
Jelatin ekleyip kaselere dök.
Donduktan sonra nar sosu dökerek tamamla.