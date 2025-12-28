ABD Başkanı Trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Florida'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek planı ele almak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesi, Rusya'nın Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine yüzlerce füze ve insansız hava aracıyla saldırmasından bir gün sonra gerçekleşecek. Zelenskiy ise Rusya'nın bu saldırılarını, ABD arabuluculuğunda devam eden barış çabalarına Rusya'nın yanıtı olarak nitelendirdi.

Zelenskiy gazetecilere, Trump'ın Florida'daki konutunda yapılacak görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki tartışmalı Donbas bölgesinin kaderini, Zaporijya Nükleer Santrali'nin geleceğini ve diğer konuları görüşmeyi planladığını söyledi.

REKLAM

Zelenskiy Axios'a verdiği demeçte, Ukrayna güçlerinin Donbas'tan tamamen çekilmesi yönündeki ABD teklifini yumuşatmayı hala umduğunu söyledi. Zelenskiy, bunun başarısız olması durumunda, haftalarca süren müzakerelerin sonucu olan 20 maddelik planın tamamının referandum oylamasına sunulması gerektiğini belirtti.

"UKRAYNA HALKI İÇİN KIRMIZI ÇİZGİLER VAR"

Öte yandan, Zelenskiy, barış görüşmeleri için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere ABD'ye gitmeden önce Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

ABD'de, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için barış planı üzerinde görüşmelerin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, "Elbette, Ukrayna ve Ukrayna halkı için kırmızı çizgiler var." ifadesini kullandı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Zaporijya Nükleer Güç Santralı'nın kendileri için hassas konular olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Üzerinde anlaşamadığımız maddelerin en aza indirilmesi için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Zelenskiy, barış planında yer alan maddelerin Ukrayna halkı tarafından onaylanması gerektiğini belirterek, "Bu bir referandum veya belirli yasal değişiklikler olabilir. En önemlisi güvenlik garantileridir." yorumunu yaptı. Seçimler olması durumunda ülke genelinde ateşkesin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, "Seçimler veya referandum boyunca, en azından topraklarımızın her yerinde güvenli hava sahası ve güvenlik olmalıdır. Her yerde gözlemcilerin bulunması çok önemlidir." dedi. "SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ" Zelenskiy, önce ABD'nin önerdiği ve sonra Avrupalı müttefikler ile üzerinde değişiklikler yaptıkları 20 maddelik barış planı için "bazı tavizler" verdiklerini dile getirdi. Savaşın sona ermesini istediklerine işaret eden Zelenskiy, şunları söyledi: