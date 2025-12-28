Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Florida'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek planı görüşmek için ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek. Zelenskiy görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki tartışmalı Donbas bölgesinin kaderini, Zaporijya Nükleer Santrali'nin geleceğini ve diğer konuları görüşmeyi planladığını söyledi. Zelenskiy ayrıca "Ukrayna bu savaşı durdurmak için elinden geleni yapıyor. Bizim için en önemli öncelik, hatta tek öncelik savaşı sona erdirmektir. Bizim için öncelik barıştır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, bugün Florida'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek planı ele almak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

        İki liderin görüşmesi, Rusya'nın Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine yüzlerce füze ve insansız hava aracıyla saldırmasından bir gün sonra gerçekleşecek. Zelenskiy ise Rusya'nın bu saldırılarını, ABD arabuluculuğunda devam eden barış çabalarına Rusya'nın yanıtı olarak nitelendirdi.

        Zelenskiy gazetecilere, Trump'ın Florida'daki konutunda yapılacak görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki tartışmalı Donbas bölgesinin kaderini, Zaporijya Nükleer Santrali'nin geleceğini ve diğer konuları görüşmeyi planladığını söyledi.

        REKLAM

        Zelenskiy Axios'a verdiği demeçte, Ukrayna güçlerinin Donbas'tan tamamen çekilmesi yönündeki ABD teklifini yumuşatmayı hala umduğunu söyledi. Zelenskiy, bunun başarısız olması durumunda, haftalarca süren müzakerelerin sonucu olan 20 maddelik planın tamamının referandum oylamasına sunulması gerektiğini belirtti.

        "UKRAYNA HALKI İÇİN KIRMIZI ÇİZGİLER VAR"

        Öte yandan, Zelenskiy, barış görüşmeleri için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere ABD'ye gitmeden önce Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

        ABD'de, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için barış planı üzerinde görüşmelerin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, "Elbette, Ukrayna ve Ukrayna halkı için kırmızı çizgiler var." ifadesini kullandı.

        Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Zaporijya Nükleer Güç Santralı'nın kendileri için hassas konular olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Üzerinde anlaşamadığımız maddelerin en aza indirilmesi için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Zelenskiy, barış planında yer alan maddelerin Ukrayna halkı tarafından onaylanması gerektiğini belirterek, "Bu bir referandum veya belirli yasal değişiklikler olabilir. En önemlisi güvenlik garantileridir." yorumunu yaptı.

        Seçimler olması durumunda ülke genelinde ateşkesin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, "Seçimler veya referandum boyunca, en azından topraklarımızın her yerinde güvenli hava sahası ve güvenlik olmalıdır. Her yerde gözlemcilerin bulunması çok önemlidir." dedi.

        "SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

        Zelenskiy, önce ABD'nin önerdiği ve sonra Avrupalı müttefikler ile üzerinde değişiklikler yaptıkları 20 maddelik barış planı için "bazı tavizler" verdiklerini dile getirdi.

        Savaşın sona ermesini istediklerine işaret eden Zelenskiy, şunları söyledi:

        "Ukrayna bu savaşı durdurmak için elinden geleni yapıyor. Bizim için en önemli öncelik, hatta tek öncelik savaşı sona erdirmektir. Bizim için öncelik barıştır."

        Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, "Eğer tüm dünya, Avrupa ile Amerika bizim tarafımızda olursa, hep birlikte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i durduracağız." diye konuştu.

        REKLAM

        Savaşın sürmesinin tüm dünya için riskli olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Eğer birileri, ABD veya Avrupa, Rusya'nın tarafında olursa, bu savaşın devam edeceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

        "UKRAYNA'NIN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN 700 İLA 800 MİLYAR DOLARA İHTİYACIMIZ VAR"

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle hasar gören altyapının yeniden inşa edilmesi için ABD tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Zelenskiy, ülkesinin savaştan sonra toparlanması için 2040 yılına kadar bir süreç ile ilgili ABD ile ortak bir yatırım fonu oluşturmak istediklerinin altını çizerek, "Yeniden yapılanma için yaklaşık 700 ile 800 milyar dolara ihtiyacımız olduğunu tahmin ediyoruz. Amerika ile ortak bir vizyona sahip olmamız ve çeşitli fonlar oluşturmamız önemlidir." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 24 Aralık 2025 (Uçakta Dakika Dakika Neler Yaşandı?)

        Libya'nın askeri yönetimini taşıyan uçak nasıl düştü? İlk sinyalden son temasa... Ne oldu? Elektrik arızasının kaynağı ne, düşmeye sebep olan o mu? Kaza dışı ihtimaller hangi denklemle ilişkilendiriliyor? Bahçeli neyi ''düşündürücü'' buldu? Libya'nın aske

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları