Çocuklarda kullanımı artıyor! Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor

Çocuklarda uykusuzluk çok yaygın görülen bir problem ve uyku sorunu her yaş grubunu etkiliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, özellikle ergenlik döneminde çocukların dörtte birinin uykuya dalmakta güçlük çektiğini belirterek, uykunun beyin ve vücut için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

YETERLİ UYUYAMAYAN ÇOCUKLAR SORUN YAŞIYOR

Dr. Seçkin, yeterli uyumayan çocukların dikkat, öğrenme ve ruh sağlığında sorunlar yaşayabileceğini ifade etti.

Uyku sorunlarının sebepleri arasında genetik faktörler, ebeveynlerin uyku alışkanlıkları, sosyal medya ve oyun bağımlılığı gibi ekran kullanımının yer adığını aktaran Dr. Şirin Seçkin, uyusun diye çocuğa rastgele melatonin vermenin yanlış olduğunu söyledi.

"AŞIRI DOZ MELATONİNE BAĞLI ZEHİRLENMELER SON 10 YILDA 500 KAT ARTTI"

Seçkin, "ABD'de son 10 yılda melatonin nedeniyle zehirlenerek hastaneye başvuran çocuk sayısı 500 kat arttı. İnsanlar melatonini uyku ilacı sanıyor ama öyle değil. Melatonin vücutta doğal olarak üretilen bir hormon; gece ve gündüz farkını ayırt etmeye yardımcı oluyor; ancak uykuya dalmayı sadece birkaç dakika hızlandırıyor" dedi.

Dr. Seçkin, kullanımı yaygın olsa da bunun bir uyku ilacı olmadığının altını çizerek, "Yanlış doz ve sürekli kullanım hormonları ve uyku ritmini bozabilir. Melatonin sadece jet lag gibi geçici durumlar için doktor kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.