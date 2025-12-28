Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Çocuklarda kullanımı artıyor! Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor | Sağlık Haberleri

        Çocuklarda kullanımı artıyor! Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor

        Çocuklarda uykusuzluğun yaygın bir sorun olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin, rastgele melatonin kullanımının tehlikeli olabileceğini ve sağlıklı uyku için uyku rutinleri, ekran sınırlaması ve hareketin kritik olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çocuklarda uykusuzluk çok yaygın görülen bir problem ve uyku sorunu her yaş grubunu etkiliyor.

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, özellikle ergenlik döneminde çocukların dörtte birinin uykuya dalmakta güçlük çektiğini belirterek, uykunun beyin ve vücut için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

        YETERLİ UYUYAMAYAN ÇOCUKLAR SORUN YAŞIYOR

        Dr. Seçkin, yeterli uyumayan çocukların dikkat, öğrenme ve ruh sağlığında sorunlar yaşayabileceğini ifade etti.

        Uyku sorunlarının sebepleri arasında genetik faktörler, ebeveynlerin uyku alışkanlıkları, sosyal medya ve oyun bağımlılığı gibi ekran kullanımının yer adığını aktaran Dr. Şirin Seçkin, uyusun diye çocuğa rastgele melatonin vermenin yanlış olduğunu söyledi.

        REKLAM

        "AŞIRI DOZ MELATONİNE BAĞLI ZEHİRLENMELER SON 10 YILDA 500 KAT ARTTI"

        Seçkin, "ABD'de son 10 yılda melatonin nedeniyle zehirlenerek hastaneye başvuran çocuk sayısı 500 kat arttı. İnsanlar melatonini uyku ilacı sanıyor ama öyle değil. Melatonin vücutta doğal olarak üretilen bir hormon; gece ve gündüz farkını ayırt etmeye yardımcı oluyor; ancak uykuya dalmayı sadece birkaç dakika hızlandırıyor" dedi.

        Dr. Seçkin, kullanımı yaygın olsa da bunun bir uyku ilacı olmadığının altını çizerek, "Yanlış doz ve sürekli kullanım hormonları ve uyku ritmini bozabilir. Melatonin sadece jet lag gibi geçici durumlar için doktor kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.

        EKRAN KULLANIMI VE KÖTÜ BESLENME UYKUSUZLUK SEBEBİ

        Uyku güçlüklerinin aile tarafından yapılan hatalı uygulamalardan kaynaklanabileceğini sözlerine ekleyen Dr. Şirin Seçkin, "eğer aile çocuk yataktayken ekran kullanımına veya çocuğun istediği saatte telefonla mesajlaşmasına izin veriyorsa uyku sorunu ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Ayrıca akşamları çok şekerli ve kalorisi yüksek yiyecekler tüketen çocukların hormonları uyarıldığı için beyinleri aşırı aktif hale geliyor ve yine uyumakta zorlanıyor. Ancak bütün çabalara rağmen çocuk hala uyuyamıyorsa, ertesi gün okulda dikkat problemi, yorgunluk ve hatta spor gibi günlük aktiviteleri gerçekleştirememe gibi sorunlar ortaya çıkıyorsa bu noktada aile mutlaka profesyonel yardım almalıdır" dedi.

        Seçkin, düzenli uyku rutinleri, yatmadan önce ekran kullanımının sınırlanması, sakinleştirici aktiviteler ve fiziksel hareketin uykusuzluğu önlemede kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Süratli otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Denizli'de yağışlı havada süratle seyir halinde olan otomobil, yaşlı kadının kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Yaşlı kadının öldüğü kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları