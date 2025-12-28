Çocuklarda kullanımı artıyor! Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
Çocuklarda uykusuzluğun yaygın bir sorun olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin, rastgele melatonin kullanımının tehlikeli olabileceğini ve sağlıklı uyku için uyku rutinleri, ekran sınırlaması ve hareketin kritik olduğunu söyledi
Çocuklarda uykusuzluk çok yaygın görülen bir problem ve uyku sorunu her yaş grubunu etkiliyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, özellikle ergenlik döneminde çocukların dörtte birinin uykuya dalmakta güçlük çektiğini belirterek, uykunun beyin ve vücut için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
YETERLİ UYUYAMAYAN ÇOCUKLAR SORUN YAŞIYOR
Dr. Seçkin, yeterli uyumayan çocukların dikkat, öğrenme ve ruh sağlığında sorunlar yaşayabileceğini ifade etti.
Uyku sorunlarının sebepleri arasında genetik faktörler, ebeveynlerin uyku alışkanlıkları, sosyal medya ve oyun bağımlılığı gibi ekran kullanımının yer adığını aktaran Dr. Şirin Seçkin, uyusun diye çocuğa rastgele melatonin vermenin yanlış olduğunu söyledi.
"AŞIRI DOZ MELATONİNE BAĞLI ZEHİRLENMELER SON 10 YILDA 500 KAT ARTTI"
Seçkin, "ABD'de son 10 yılda melatonin nedeniyle zehirlenerek hastaneye başvuran çocuk sayısı 500 kat arttı. İnsanlar melatonini uyku ilacı sanıyor ama öyle değil. Melatonin vücutta doğal olarak üretilen bir hormon; gece ve gündüz farkını ayırt etmeye yardımcı oluyor; ancak uykuya dalmayı sadece birkaç dakika hızlandırıyor" dedi.
Dr. Seçkin, kullanımı yaygın olsa da bunun bir uyku ilacı olmadığının altını çizerek, "Yanlış doz ve sürekli kullanım hormonları ve uyku ritmini bozabilir. Melatonin sadece jet lag gibi geçici durumlar için doktor kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.
EKRAN KULLANIMI VE KÖTÜ BESLENME UYKUSUZLUK SEBEBİ
Uyku güçlüklerinin aile tarafından yapılan hatalı uygulamalardan kaynaklanabileceğini sözlerine ekleyen Dr. Şirin Seçkin, "eğer aile çocuk yataktayken ekran kullanımına veya çocuğun istediği saatte telefonla mesajlaşmasına izin veriyorsa uyku sorunu ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Ayrıca akşamları çok şekerli ve kalorisi yüksek yiyecekler tüketen çocukların hormonları uyarıldığı için beyinleri aşırı aktif hale geliyor ve yine uyumakta zorlanıyor. Ancak bütün çabalara rağmen çocuk hala uyuyamıyorsa, ertesi gün okulda dikkat problemi, yorgunluk ve hatta spor gibi günlük aktiviteleri gerçekleştirememe gibi sorunlar ortaya çıkıyorsa bu noktada aile mutlaka profesyonel yardım almalıdır" dedi.
Seçkin, düzenli uyku rutinleri, yatmadan önce ekran kullanımının sınırlanması, sakinleştirici aktiviteler ve fiziksel hareketin uykusuzluğu önlemede kritik öneme sahip olduğunu söyledi.