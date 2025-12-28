Habertürk
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!

        Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Inter forması giyen Davide Frattesi'yi gündemine aldığı ve teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

        Giriş: 28.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:11
        1

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun orta saha transferi isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırdı.

        2

        İlk olarak Hollanda devi PSV'den Joey Veerman'a yönelen Sarı-Lacivertliler bu transferden vazgeçti ve rotasını İtalya'ya çevirdi.

        3

        Sports Mediaset'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Inter'den Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak istiyor.

        4

        Haberde, sarı-lacivertli ekibin bu hamle için İtalyan devine 40 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

        5

        Öte yandan maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'nin satın alama pozisyonlu kiralık teklifinde bulunacağı belirtildi.

        6

        Oyuncunun ise Dünya Kupası'nda İtalya'nın kadrosunda kalmak istediği, bunun için ülkesinde bir takımda forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı.

        7

        INTER 32 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

        26 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında bir sezon kiralık olarak formasını giydiği Inter'e, Sassuolo'dan 32 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında imza atmıştı.

        8

        Bu sezon süre bulmakta zorlanan Frattesi, ligde sadece 8 maçta 198 dakika süre bulabildi.

        9

        Geride bıraktığımız 2024/25 sezonunda ise Roma doğumlu futbolcu, Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta, 7 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.

