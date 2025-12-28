İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Inter forması giyen Davide Frattesi'yi gündemine aldığı ve teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun orta saha transferi isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırdı.
İlk olarak Hollanda devi PSV'den Joey Veerman'a yönelen Sarı-Lacivertliler bu transferden vazgeçti ve rotasını İtalya'ya çevirdi.
Sports Mediaset'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Inter'den Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, sarı-lacivertli ekibin bu hamle için İtalyan devine 40 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
Öte yandan maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'nin satın alama pozisyonlu kiralık teklifinde bulunacağı belirtildi.
Oyuncunun ise Dünya Kupası'nda İtalya'nın kadrosunda kalmak istediği, bunun için ülkesinde bir takımda forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı.
INTER 32 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
26 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında bir sezon kiralık olarak formasını giydiği Inter'e, Sassuolo'dan 32 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında imza atmıştı.
Bu sezon süre bulmakta zorlanan Frattesi, ligde sadece 8 maçta 198 dakika süre bulabildi.
Geride bıraktığımız 2024/25 sezonunda ise Roma doğumlu futbolcu, Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta, 7 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.