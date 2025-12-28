Habertürk
        Haberler Dünyadan Fransız sinema yıldızı Brigitte Bardot hayatını kaybetti

        Fransız sinema yıldızı Brigitte Bardot hayatını kaybetti

        Fransız sinemasının ikonik isimlerinden Brigitte Bardot 91 yaşında hayata veda etti. Bir döneme damga vuran, kariyeri boyunca 50'den fazla filmde rol aldıktan sonra hayvan hakları aktivisti olan ünlü yıldızın ölüm haberini, kendi adını taşıyan vakıf duyurdu

        Giriş: 28.12.2025 - 13:41 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:12
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Son dönemde birçok rahatsızlıkla mücadele eden ve sık sık hastaneye kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelen Fransız sinemasının ikonik ismi Brigitte Bardot, hayatını kaybetti.

        Sinemanın efsanevi yıldızı 91 yaşındaydı. Sinema kariyeri boyunca 50'den fazla filmde rol alan ünlü oyuncunun ölüm haberini, Brigitte Bardot Vakfı duyurdu.

        Brigitte Bardot geçtiğimiz aylarda peş peşe iki kez hastaneye kaldırılmış, hakkında öldüğüne dair söylentiler çıksa da iyi olduğunu kendisi duyurmuştu. Bardot'nun ekim ayının başında hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu, üç haftalık tedavinin ardından taburcu olarak Saint-Tropez'deki evine döndüğü öğrenilmişti.

        BRIGITTE BARDOT KİMDİR?

        1934'te Paris'te doğan Brigitte Bardot, Paris Müzik ve Dans Ulusal Yüksek Konservatuvarı'nda bale eğitimi aldı. 15 yaşındayken, Fransız Elle Dergisi'nin kapak kızı olarak yer alan Bardot, önceleri kendini bir model olarak kanıtlamaya başladı.

        Oyunculuk kariyeri 1952'de başlayan Brigitte Bardot, 1953'te Cannes Film Festivali'nde sahilde minik bir bikiniyle poz vermesiyle dikkatleri üzerine çekti.

        1950’li ve 60’lı yıllarda özgün tarzı, güçlü ekran karizması ve toplumsal tabulara meydan okuyan rolleriyle dünya çapında tanındı.

        1956 yapımı ve dönemin eşi Roger Vadim’in yazıp yönettiği 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmiyle büyük çıkış yapan Bardot, 1950’ler ve 60’lar boyunca “seks sembolü” imajının en tanınan temsilcilerinden biri oldu.

        1960’larda Bardot, Henri-Georges Clouzot’nun 'Gerçek', Louis Malle’in 'Çok Özel Bir Kadın' ve Jean-Luc Godard’ın 'Nefret' gibi yapımlarıyla Fransız sinemasının en önemli yüzlerinden biri haline geldi. Jeanne Moreau ile birlikte rol aldığı 'Viva Maria!' ve Sean Connery’li 'Shalako' gibi uluslararası yapımlarda da yer aldı.

        1970’lerin başında sinemayı bırakarak siyasete ve toplumsal meselelere yöneldi; özellikle hayvan hakları konusundaki sert çıkışlarıyla gündeme geldi. Ancak zamanla etnik azınlıklar hakkındaki tartışmalı açıklamaları ve Fransa’daki aşırı sağ parti Ulusal Cephe’ye verdiği destek nedeniyle ırkçılık suçlamalarıyla birçok kez mahkemeye çıktı.

        1986’da Brigitte Bardot Vakfı’nı kurarak hayvanların korunması için mücadele etmeye başladı. Fok avcılığından köpek itlaflarına kadar pek çok konuda dünya liderlerine protesto mektupları gönderdi.

        Brigitte Bardot, hayatı boyunca 4 kez evlendi. Roger Vadim (1952 - 1957), Jacques Charrier (1959 - 1962), Gunter Sachs (1966 - 1969) ile evliliğinin ardından 1992'de Bernard d'Ormale ile hayatını birleştirdi.

        İkinci eşinden 1960'ta Nicolas-Jacques Charrier adında bir oğlu oldu ancak ona annelik yapmayı hep reddetti. Bardot, yıllarca oğluyla kopuk bir ilişki sürdürdü. Doğmamış bebeğine ise 'kanserli tümör' adını verdi.

