        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar

        İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında rapçi Ege Karataşlı ve modellik yapan Buse İskenderoğlu gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul'da 34 eğlence mekanı ile 1 otele yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:08
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında rapçi Ege Karataşlı ve modellik yapan Buse İskenderoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYON: 17 GÖZALTI

        Öte yandan İstanbul'da 34 eğlence mekanı ile 1 otele yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık’ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

        ‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk maddesi, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi bulundu. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

