İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında rapçi Ege Karataşlı ve modellik yapan Buse İskenderoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYON: 17 GÖZALTI

Öte yandan İstanbul'da 34 eğlence mekanı ile 1 otele yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

REKLAM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık’ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.