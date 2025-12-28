Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü: Duvan Zapata!
Beşiktaş'ta hücum hattına yapılacak transfer için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen Duvan Zapata'yla ilgilendiği iddia edildi.
Ara transferde birden fazla bölgeye takviye planlayan Beşiktaş, Torino’nun deneyimli golcüsü Duvan Zapata’yı listesine ekledi.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; siyah-beyazlı ekip, Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Kara Kartal'ın transfer için Zapata'nın kulübü Torino'ya baskı yaptığı ifade edildi.
Cagliari’nin de Zapata’yla ilgilenen kulüplerden biri olduğu ancak yüksek maaşı nedeniyle bu transferin zor olduğuna dikkat çekildi. Beşiktaş’ın ise Torino’nun kararını beklediği aktarıldı.
Öte yandan Beşiktaş’ın Torino’nun Milan’la oynadığı maçta Zapata’yı izlemek için bir scout gönderdiği belirtildi.
Bu sezon Torino forması ile 12 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.