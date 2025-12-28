Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü: Duvan Zapata! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü: Duvan Zapata!

        Beşiktaş'ta hücum hattına yapılacak transfer için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen Duvan Zapata'yla ilgilendiği iddia edildi.

        Giriş: 28.12.2025 - 13:07 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:07
        1

        Ara transferde birden fazla bölgeye takviye planlayan Beşiktaş, Torino’nun deneyimli golcüsü Duvan Zapata’yı listesine ekledi.

        2

        Alfredo Pedulla'nın haberine göre; siyah-beyazlı ekip, Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak istiyor.

        3

        Haberde, Kara Kartal'ın transfer için Zapata'nın kulübü Torino'ya baskı yaptığı ifade edildi.

        4

        Cagliari’nin de Zapata’yla ilgilenen kulüplerden biri olduğu ancak yüksek maaşı nedeniyle bu transferin zor olduğuna dikkat çekildi. Beşiktaş’ın ise Torino’nun kararını beklediği aktarıldı.

        5

        Öte yandan Beşiktaş’ın Torino’nun Milan’la oynadığı maçta Zapata’yı izlemek için bir scout gönderdiği belirtildi.

        6

        Bu sezon Torino forması ile 12 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

