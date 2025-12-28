Otel odasında kalaşnikof bulundu!

Beşiktaş'ta motorize yunus ekibi şüphe üzerine durdukları otomobildeki 2 kişiye üst araması yaptı. Herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen polis, otelde kaldıklarını söyleyen 2 kişinin odalarına baskın düzenledi.

DHA'nın haberine göre polis yaptığı odada yaptığı aramada yatağın altına gizlenmiş 1 kalaşnikof, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler ve 137 mermi ele geçirdi. Baskın anı kameralara yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, Kuruçeşme’de şüphe üzerine 33 BRZ 95 plaka otomobili durdurdu. Polis araçtan inen İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö.'ye (19) üst araması yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan 2 kişi, Ortaköy’de bir otelde kaldıklarını söyledi. Şüphelilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, otelin 107 numaralı odasına baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansıdı.

YATAK ALTINDAN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Otel odasında arama yapan polis, katlamalı yatağın altına gizlenmiş, örtüye sarılı halde kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu silah ele geçirdi. Devam eden adamlarda odada, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler 38 kalaşnikof mermisi ve 99 da tabanca mermisi de bulundu. Aramaların ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.