Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.294,37 %-0,37
        DOLAR 42,9287 %0,19
        EURO 50,5625 %0,15
        GRAM ALTIN 6.231,48 %-0,30
        FAİZ 37,51 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,12 %2,68
        BITCOIN 90.014,00 %2,85
        GBP/TRY 58,0027 %0,18
        EUR/USD 1,1771 %-0,01
        BRENT 61,27 %1,04
        ÇEYREK ALTIN 10.188,46 %-0,30
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Genç ve kadın istihdam teşviki uzatıldı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Genç ve kadın istihdam teşviki uzatıldı

        Gençleri, kadınları ve mesleki yeterlik belgesi sahibi kişileri işe alan işverenlere sağlanan prim teşviklerinin süresi bir yıl uzatıldı. Teşvikler 2026 yıl sonuna kadar devam edecek. İşe alınan her bir işçi için işverene ayda 7.184,03 TL prim teşviki verilecek. İşveren, İŞKUR'a kayıtlı işsiz ve mesleki eğitim belgesine sahip işçiyi işe aldığında 54 aylık süre boyunca 2026 yılı asgari ücreti üzerinden en az 386 bin lira prim teşvikinden yararlanacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 29.12.2025 - 07:11 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10. maddesi uyarınca genç, kadın ve mesleki yeterlik belgesi sahibi işçileri işe alan işverenlere sağlanan prim teşvikinin süresi Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. İşverenlerin bu işçiler için ödemesi gereken primler, teşvik süresi boyunca alınmayacak.

        2026 yılında işçi ücretleri için kesilen işveren primleri imalat sektöründe 1 puan, imalat dışı sektörlerde 3 puan artacak. İşverenlerin prim maliyeti artacak. İstihdam teşviklerinin önemi gelecek yıldan itibaren daha da artacak.

        REKLAM

        Devlet, genç ve kadın işsizliğini azaltmak acıyla bu kişileri istihdam eden işverene prim teşviki sağlıyor. Genç, kadın ve mesleki yeterlik sahibi kişileri istihdam eden özel sektör işletmelerinde asgari ücret ile asgari ücretin 9 katı arasında değişen prime esas kazancı üzerinden kesilen işveren primi alınmıyor. Bu da 2026 yılında işçi başına aylık 7.184,03 TL ile 64.656,27 TL arasında aylık prim anlamına geliyor.

        GENEL ŞARTLAR NEDİR?

        Prim teşvikinden yararlanabilmek için işçinin son 6 aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak işe alınması ve özel sektör işvereni olmak gerekiyor.

        6 AYDAN 54 AYA KADAR TEŞVİK SAĞLANIYOR

        Teşvik süresi işçinin yaşına, cinsiyetine, mesleki yeterlik belgesi durumuna göre değişiyor. Yaşı 29’dan büyük İŞKUR’a kayıtlı erkekler için 6 ay olarak uygulanıyor.

        Prim teşviki 18 yaş ve üzeri kadın ile 18-29 yaş arası genç erkeklerin istihdamında 24 aydan başlıyor. Bu kişiler İŞKUR’a kayıtlı işsiz ise süre 30 aya çıkıyor. İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup mesleki ve teknik okul ya da İŞKUR kursunu bitirenler için 42 ay işveren teşviki sağlanıyor. Genç veya kadın işçinin mesleki yeterlik belgesi var ve İŞKUR’a kayıtlı işçi ise 54 ay süreyle işveren prim teşviki uygulanıyor. İŞKUR’a kayıtlı işsiz değilse 48 ay süreyle teşvik sağlanıyor.

        REKLAM

        İŞVEREN 54 AY SÜREYLE PRİM ÖDEMİYOR

        İşveren, yaşı 18-29 arasındaki erkek veya 18 yaş ve üzerindeki kadın işçiyi işe alırsa, işçinin mesleki yeterlik belgesi varsa ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz ise bu işçi için 54 ay süreyle sadece işçinin payına düşen primi ödüyor, kendi payına düşen primi ödemiyor. 2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL’ye çıkacak. 2026 yılı asgari ücreti üzerinden çalıştırılan bir işçi için işverenin 54 aydaki toplam prim avantajı en az 387.937 TL olacak. İşçinin ücreti asgari ücretin iki katı ise işverenin elde edeceği avantaj 775 bin liraya ulaşacak.

        ÇALIŞIRKEN BELGE ALAN İŞÇİ İÇİN 12 AY PRİM TEŞVİKİ

        Genç, kadın ve mesleki yeterlik prim teşviki normalde işsiz olan kişiyi işe alan işverenlere sağlanıyor. Devlet, işverenin kalifiye eleman ihtiyacını karşılaması, işçisinin becerisinin artırılması için de teşvik sağlıyor. Buna göre, çalışmaya devam etmekte iken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren işçiler için işverene 12 ay süreyle prim teşviki sağlanıyor. İşveren 12 ay boyunca bu işçiler için kendi payına düşen primi ödemekten kurtuluyor. Bu da asgari ücretle çalışan bir işçi için işverene yılda 86 bin 208 lira destek anlamına geliyor.

        REKLAM

        BELGEDEKİ MESLEKTE İSTİHDAM EDİLME ŞARTI ARANIYOR

        Mesleki eğitim belgesi olanlar için sağlanan ilave prim teşvikinin uygulanabilmesi için işçinin belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları veya çalışıyor olmaları gerekiyor.

        506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesindeki özel banka ve sigorta şirketi sandıklarına tabi çalışanlar için de prim teşvikinden yararlanmak mümkündür.

        EMEKLİ İŞÇİ İÇİN PRİM DESTEĞİ YOK

        İşverenin ilave istihdam teşvikinden yararlanabilmesi için işe aldığı işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumundan veya banka sandıklarından emekli aylığı almaması gerekiyor. Ancak işçinin dul veya yetim aylığı ya da geçici iş göremezlik geliri alması prim teşvikinden yararlanmaya engel teşkil etmiyor.

        İLAVE İŞÇİ SAYISINA DİKKAT!

        İlave istihdam teşvikinden yararlanabilmek için işçinin işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde çalışan ortalama işçi sayısına ilaveten istihdam edilmesi gerekiyor. İşletmede son 6 aylık dönemde aylık bazda çalışan sayısı 5 kişi ise istihdam teşviki sağlanabilmesi için işçinin 6. kişi olarak işe alınması ve işletmedeki ortalama işçi sayısının 6’nın altına düşmemesi gerekir.

        İlave istihdam teşvikinden çalışma izni bulunan yabancı işçileri istihdam eden işverenler de yararlanır. Ancak, yabancı işçiler işsiz sayılmadıklarından İŞKUR’a kayıtlı işsizler için sağlanan ilave 6 aylık süre teşvikinden yararlanılamaz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Site inşaatı kazısında mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser olduğu belirtilen mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu.

        #istihdam teşviki
        #genç ve kadın
        #işkur
        #asgari ücret
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandı
        Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandı
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor